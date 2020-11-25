كيت ميدلتون وويليام يعيشان انتكاسة حزينة.. وفاة فرد عزيز للعائلة

احتفلت العائلة المالكة قبل أيام بالذكرى الـ73 لزواج الملكة "إليزابيث" الثانية والأمير "فيليب"، لكن الأسبوع شهد أيضًا انتكاسة حزينة.

يوم الأحد الماضي، نشر الأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" نبأ وفاة لوبو، الكلب الإنجليزي الأسود الذي كانا يمتلكانه منذ تسع سنوات.

أشاد الزوجان، وهما والدا الأمير "جورج" والأميرة "شارلوت" والأمير "لويس"، بكلبهما لوبو عبر صفحتهما الملكية الرسمية على موقع "إنستغرام"، وكتبا: "لقد كان في قلب عائلتنا على مدى السنوات التسع الماضية وسوف نفتقده كثيرًا".

يذكر أنه رحب بالكلب، الذي تُرجم اسمه إلى "الذئب" باللغة الإيطالية، في العائلة في عام 2011، وهو العام الذي تزوج فيه "ويليام" و"كيت"، كما ظهر أحيانًا في صور عائلاتهم، بما في ذلك ظهور الأمير "جورج" لأول مرة، لكنه كان غائبًا في الصور الأخيرة التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.





ولم يذكر سبب وفاة الكلب الذي أثار وفاته سيلًا من التعازي من محبي العائلة المالكة على الإنترنت.

وتأتي وفاته أيضًا في أعقاب إطلاق الموسم الرابع من The Crown ، والذي يتعمق في الزواج المضطرب لوالدي "ويليام"- الأمير "تشارلز" والأميرة الراحلة "ديانا".

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