كيت وينسلت ترفض الانحدار من عائلة مالكة أو ثرية لهذا السبب!

لم تكن الطريق التي قطعتها النجمة البريطانية "كيت وينسلت" للوصول للشهرة مُعبدة وسهلة العبور، فكان هناك العديد من المطبات والصعاب لتتحول إلى أشهر نجمات هوليوود.

كشفت "كيت وينسليت"، البالغة من العمر 43 عامًا، أنها ستشعر بالتعاسة والاشمئزاز إذا ما علمت أن أجدادها وأسلافها السابقين منحدرين من سلالة مالكة أو طبقة الأغنياء وذلك خلال سلسلة جديدة من برنامج "Who do You Think You are?" الذي سيبث عبر قناة BBC.

وأكدت أن عائلتها لم تكن من العائلات الأغنية بل العكس تمامًا، إذ كانوا من الطبقة العاملة الإشتراكية، لكنها لطالما شعرت أنها تمتلك ثروة ضخمة وقيمة، لأنها تنحدر من عائلة مُحبة ورائعة، كما استذكرت ذكريات طفولتها حينما كانت تمضي الإجازات برفقة عائلتها داخل شاحنتهم الصغيرة المُتصلة بخيمة، أو حينما كانوا يخيمون في فرنسا وكرونويل دون الحاجة للسفر بالطائرة على الإطلاق.

ويعتقد أن "كيت" تنحدر من أصول سويدية، فقد اكتشفت أن جدها الأكبر "أندريس جونسون" الذي كان يعمل سائس اسطبل من أصل سويدي، وانتقل إلى لندن عام 1884 ليعمل خياطًا، ما يعني أن "كيت" تعتبر من المهاجرين، تقول: "دفعني ذلك للتفكير حول العالم الذي نعيش فيه.. علينا التوقف عن استخدام مصطلح المهاجرين والاجئين، وكأنهم ليسوا بشرًا."

الجدير بالذكر أن والدة "كيت"، سالي، عملت مربية أطفال ونادلة، بينما والدها "روجر" كممثل.

وأكَّدت "كيت" أنها تحاول غرس القيم والأخلاق التي نشات عليها في أبنائها "ميا" (18 عامًا)، "جوي" (15 عامًا)، و"بير" (5 أعوام )، وأشارت إلى أنهم متواضعون ومتوازنون، فهم لا يعيشون فوق الحد الطبيعي بسبب الامتيازات التي حصدت عليها بفضل شهرتها.

ويجدر الإشارة إلى أن ثورة بطلة فيلم "تيتانيك" تُقدر بـ77.5 مليون دولار أمريكي.