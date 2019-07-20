كيم كارداشيان بالمايوه الأجرأ على الإطلاق.. خيوط لم تستر شيئًا!

تعرف نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" كيفية الترويج لمنتجاتها، وجذب الأنظار إليها، ففي نفس اليوم الذي أطلقت فيه مجموعتها الجديدة من المكياج، انتقلت كيم لصفحتها الشخصية على إنستغرام لنشر صورة جديدة.

ونشرت كيم صورةً مثيرة لها، وهي ترتدي مايوه أسود، بالكاد ستر جزءاً من جسدها، فهو عبارة عن خيوط ، وفي لقطة أخرى فقد ظهرت بتوب أسود، نسّقته مع بكيني مطابق.

ويبدو أن اللقطات المثيرة هذه كانت من رحلتها إلى كوستاريكا، حيث علّقت على الصورة "خذني إليها مرة أخرى من فضلك# كوستاريكا"، بينما كانت تجلس على حافة قارب.

أما على الصعيد المهني، فكانت مجموعتها الجديدة تحت مسمى KKW Beauty collection, Sooo Fire قد أصدرت على صفحتها الخاصة لعلامتها التجارية، وتشتمل على ألوان مختلفة لظلال العيون، كما احتوت على أحمر شفاه لامع.

وتناسقاً مع اسم المجموعة، فإن ألوان المنتجات جميعها كلها مستوحاة من النيران، والذهب الدافيء الأصفر، وتم إرسال المنتجات كصنايق كبيرة للعديد من الأصدقاء كباريس هيلتون.

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