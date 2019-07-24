كيم كارداشيان تُغادر ميلاد جدّتها MJ الـ 85 بهذه الطريقة الباذخة!

اجتمعت فتيات كارداشيان - جينر خلال الأسبوع الماضي، للإحتفال بعيد ميلاد جدتهم "ماري جو كامبل" الخامس والثمانين، التي غالباً ما تظهر معهم في مسلسلهنّ الواقعي KUWTK.

وبعد الإحتفال، نشرت نجمة التلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" صورةً لها مع ابنتها نورث وابنة أختها ترو من الطائرة الخاصة بها، أمس الثلاثاء.

وظهرت كيم في الصورة بشكل عفوي، حيث كانت خالية من المكياج، كما اعتمدت تسريحة شعر فوضوية، بينما كانت تلاعب ابنتها نورث، التي ارتدت تنورة كحلية مع توب مطابق.

ويأتي ظهورها هذا، بعد تصريحها عبر الإنترنت، حول أحد المصورين الذين كانت تعمل معهم، حيث تم اتهام ماركوس هايد بالتحرش الجنسي من قبل عارضات الأزياء.

وتحدّثت حول ذلك بقولها: "لقد قرأت جميع القصص المتعلقة بسلوك الجنسي السيء للمصور الذي عملت معه في الماضي، وأنا أؤيد حق كل امرأة في الدفاع عن نفسها ضد أي مضايقة أو ضغط أو سلوك سيء".

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