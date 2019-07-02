كيم كارداشيان تُغيّر اسم خط ملابسها الداخلية.. ما علاقة اليابانيين؟

أعلنت نجمة التلفزين الواقع "كيم كارداشيان" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، أنها وبعد التفكير والأخذ باعتبار العديد من الأشياء، ستغير اسم خط ملابسها الجديد كيمونو، وذلك بعد رد الفعل العنيف من قبل اليابانيين، واتهامها بعد احترام ثقافتهم.

وعلى الرغم من أن الإنتقادات والهجوم الذي تعرضت له، جاء سريعاً عقب كشفها عن خطها الجديد، إلا أنها في البداية لم تكترث لشيء، بل وقفت ثابتة على رأيها وأخبرت الصحافة بأنها لن تغير الإسم، حيث قالت بأنها أطلقت الإسم عن نوايا حسنة.

لكن الغضب تصاعد، حيث أصدر عمدة بلدية اليابان خطاباً يوم الجمعة يحثها على إعادة النظر بالإسم ويطالبها بتغييره.

في النهاية، وبعد العديد من الضغوطات، نشرت أمس الإثنين عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، تقول: "كوني أنا المنتجة وأدير أعمالي الخاصة بنفسي، فهذا أكبر التحديات في حياتي، أنا أستمع دائماً وأتعلم وأنمو من خلالكم"، كما أضافت: "عندما أعلنت عن خط الملابس الداخلية، فعلت ذلك عن حسن نية".

كما ختمت قولها بأنها ستطلق الإسم الجديد، حيث صرّحت: "صنعت علامتي التجارية ومنتجاتي الشاملة والمتنوعة في جوهرها، وبعد التفكير الطويل، سأطلق العلامة التجارية للملابس الجديدة تحت اسم جديد، وسأعلن عنه قريباً، شكراً لتفهمكم ودعمكم".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: