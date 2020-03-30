للمرة الأولى منذ عامين.. الملكة إليزابيث والأمير فيليب يعيشان معًا بسبب حجر "كورونا" (صور)

تعيش الملكة إليزابيث والأمير فيليب، حياة منفصلة تمامًا، ويقيم كل منهما في حجرة منفصلة ويباشران مهام يومهما كل بعيد عن الآخر.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن السبب وراء ذلك يأتي تجنبًا للشجارات المستمرة بينهما.

إلا أن أزمة فيروس كورونا جاء ليقربهما سويًا عقب انفصالهما لأكثر من عامين، حيث أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الملكة والأمير فيليب يعيشان معًا للمرة الأولى منذ عامين.





وتقاعد الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عامًا من الواجبات العامة كدوق إدنبره في عام 2017، ومنذ ذلك الحين، يعيش هو والملكة إليزابيث منفصلين، ويتواصلان عبر المكالمات الهاتفية والرسائل فقط.

ويعيش الأمير فيليب في مزرعة "وود فارم" المنعزلة في نورفولك، بينما تعيش الملكة في قصر باكنغهام خلال وقت عملها ثم تعود إلى قلعة وندسور.

ومع ذلك، فإن الملكة إليزابيث والأمير فيليب اللذين تزوجا منذ 72 عامًا، يقضيان حاليًا عزلة مشتركة في وندسور.

وكشفت الصحيفة أيضًا أن ملكة بريطانيا قللت الاتصال مع الأشخاص وخفضت أيضًا عدد الموظفين، على الرغم من إعلان القصر الملكي أنها بصحة جيدة.

وقررت الملكة التخلي عن جولات الخيل اليومية؛ لأن ذلك يعني أنها سترافق العاملين في الاسطبلات.