ليندسي لوهان تصدم معجبيها بصورة جريئة جداً!

صدمت النجمة "ليندسي لوهان" معجبيها بصورة جريئة لها على صفحتها على إنستغرام، أمس الجمعة، حيث تواجدت في سيدني لتصوير برنامجها الواقعي The Masked Singer.

ظهرت ليندسي بفستان لامع وردي، مفتوح من جهة الظهر، حيث ظهر وشمها أسفل صدرها، بينما كانت بحركة القرفصاء على السرير وهي تحدّق للكاميرا، كما اعتمدت تسريحة الكعكة.

وخلال فترة سابقة، شاركت ليندسي صورة لها وهي تضع فلتر الزهور على سناب شات، حيث كانت متواجدة لحضور العرض الأول من برنامج The Masking singer Australia.

كما شوهدت ليندسي وهي في مطار سيدني خلال الشهر الماضي، فكانت بإطلالة الكاجوال، وهي ترتدي بنطال جينز أزرق، مع تيشيرت أبيض، نسّقته مع معطف باللون الأحمر.

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