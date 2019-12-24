ماثيو ماكونهي يتألق في التريلر الجديد لفيلمه القادم The Gentlemen بجانب هؤلاء النجوم!

عرض يوم أمس الاثنين مقطع فيديو خاص بالفيلم الجديد القادم The Gentlemen مما أعطى المعجبين نظرة لفيلم الجريمة الذي يقوده النجم "ماثيو ماكونهي" الذي يلعب دور ميكي المغترب الأمريكي الذي يستثمر بتجارة الماريجوانا في لندن.

وانضم إلى طاقم الفيلم العديد من النجوم منهم ميشيل دوكيري وكولين فاريل بالإضافة إلى هيو غرانت والمنتج ريتشي، حيث أن قصة الفيلم مركّزة حول استراتيجية خروج بيرسون من تجارة المخدرات.

ويظهر ماثيو في مقطع الفيديو بشخصية تظهر بأنه ليس هناك من يمكن العبث معه ويقول: "كان هناك شاب صغير وأحمق جاء يسأل عن الحكمة والمكر للاستيلاء على الأراضي".

وخلال وقت سابق ظهر هنري غولدينغ في برنامج The Tonight Show مصرحًا يأمل بأن يكون هناك علاقات صداقة معه فقال: "أتذكر الدخول في أول يوم لي وكنت أفكر فيه سأكون أفضل أصدقاء مع ماثيو ماكونهي وسنذهب في جولة في الحديقة ونتناول العشاء".

ويشار إلى أن فيلم The Gentlemen سيصدر إلى السينما في 24 يناير عام 2020.

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