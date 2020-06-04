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مارغوت روبي أكثر النجوم عملًا في هوليوود.. ونجمة استرالية أخرى في القائمة

منشور 04 حزيران / يونيو 2020 - 06:47
مارغوت روبي
مارغوت روبي

شاركت النجمة الأسترالية "مارغوت روبي" خلال الخمس أعوام السابقة في 19 فيلمًا، ما جعلها من نجوم هوليوود الأكثر عملًا محتلة المرتبة الخامسة في القائمة.

وفقًا لبحث أجرته شركة PartyCasino،  تألقت "مارغوت روبي" (29 عامًا) في 15 فيلم طويل، وشاركت كضيف شرف في فيلمين، وعملت كمنتجة في فيلم واحد، وشاركت في فيلم قصير.


 

كانت أبرز أدوار "روبي"  في أفلام ضخمة حصدت على جوائز الأوسكار من بينها: Once Upon a Time in Hollywood، و Bombshell، و Mary Queen of Scots ، و I, Tonya.

وشاركت النجمة في فيلم Suicide Squad، Birds of Prey، The Legend of Tarazan، Whiskey Tango Foxtrot، Goodbye Christopher Robin، وغيرهم الكثير.

وهنا نعرض قائمة النجوم الأكثر عملًا:
  1. نيكولاس كيج
  2. صامويل لي جاكسون
  3. براد بيت
  4. ويل فيرل
  5. مارغوت روبي
  6. إدريس ألبا
  7. ليام نيسون
  8. جوني ديب
  9. سام روكويل
  10. نيكول كيدمان

 

 

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