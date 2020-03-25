مايكل جاكسون تنبَّأ بفايروس كورونا.. إليك ما كشفه حارسه الشخصي!

ادعى الحارس الشخصي لنجم البوب الراحل "مايكل جاكسون" أن المغني العالمي تنبأ بفيروس كورونا؛ لذلك السبب كان يرتدي قناع الوجه الوقائي.

يقال أن ملك البوب​​، الذي توفي بشكل مأساوي في عام 2009 عن عمر يناهز 50 عامًا، توقع تفشي فيروس عالمي مثل الذي يحدث الآن.، ويقول حارسه الشخصي السابق "مات فيدس" إنه لهذا السبب كان دائمًا يرتدي قناعًا للوجه رغم موجات السخرية التي تعرض لها.

وصرح "مات فيدس"، الذي اعتنى بالمغني لمدة عقد من الزمان أنه أثناء سفر "مايكل" حول العالم لإقامته عروضه الغنائية، أدرك أن هناك احتمالًا لانتشار فيروس مثل كورونا COVID-19، وبالتالي اتخذ التدابير الوقائية لحماية نفسه من الإصابة.





قال الرجل البالغ من العمر 41 عامًا لصحيفة "صن": "كان يعلم أن كارثة طبيعية ستقع، كان على دراية كبيرة وكان يتوقع دائمًا أنه يمكن أن نبيد في أي وقت. هذه جرثومة يمكن أن تنتشر.. لذلك كان يمر عبر أربع دول في يوم واحد في بعض الأحيان وكان على متن طائرات مع الناس طوال الوقت."

وكشف "مات" أنه طلب من "مايكل" عدم ارتداء القناع لأنه من المحرج تصويره أثناء ارتدائه، ليجيبه النجم أنه لا يود أن يصاب بالمرض، وقال: "مات، لا يمكنني أن أصاب بالمرض، لا يمكنني ترك معجبي فلدي حفلات قادمة. أنا على هذه الأرض لسبب ما؛ يجب أن أبقى بصحة جيدة، لا أعرف من سأواجه اليوم، لا أعرف ما قد أنقله ".



وأشار "مات" أن "مايكل" كان ليشعر بالإحباط لأن ل أحد استمع إليه ولم يأخذوه على محمل الجد.

وأصر "مات" أن "مايكل "عالِمًا جرثوميًا، بل أراد ببساطة حماية صوته حتى لا يخيب معجبيه أبدًا.

يذكر أن فيروس كورونا أودى بحياة المئات من الأشخاص حول العالم.