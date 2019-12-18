محمد حديد يكسر صمته حول هدم القصر الجديد.. ويكشف من وراء هذه المؤامرة!

كشف رجل الأعمال الشهير من أصل لبناني "محمد حديد" في مقابلة حصرية مع DailyMailTV بأن المعركة القضائية التي خاضها حول قصره المثير للجدل قد دمّرت حياته.

وصرّح والد كل من عارضات الأزياء جيجي وبيلا حديد بأن القضية كانت صعبة جداً على ابنتيه اللتين طُرح عليهما العديد من الأسئلة والاستفسارات حول المشاكل المتعلقة بممتلكات والدهما، حتى أنه يأسف لبدء مشروع مثل هذا، لكنه نفى بأن يكون قد ادّعى الإفلاس الشخصي عند أمر هدمه.

وأوعز محمد بأن السبب وراء هدم مشروعه هو وجود جار له مثل الكابوس يدّعى "جو هوريسك" وهو الرجل الذي ترأس الحملة ضده كما وصفه بأنه مهووس بالقضية وقام بمطاردته ومضايقته في محاولته لهدم المشروع.

وقال حديد حول ذلك: "كل شيء كان كابوساً نعم يؤسفني أنني بدأت مشروعاً كهذا لقد دمرت حياتي ودمرت سمعتي وأثرت على عائلتي"، وأضاف: "جو هوراسيك هو أسوأ جار إنه واحد من أكثر الجيران شراسة وغموض وأقبح الجيران الذين يمكن للمرء العيش بجانبه، إنه يحاول إبعادي عن المدينة".

كما اتهم حديد جاره بتسميم أفكار الجيران الآخرين ضده في محاولة لضمهم إلى الدعوى فقال: "إنه مهووس جداً هو وزوجته يقومان بدراسة جميع الأساليب لمهاجمتي من يقوم بذلك إلا إن كان مهووساً"، وتابع قوله: "عندما يقول هو شيئاً فيصبح خبراً في جميع أنحاء العالم بسبب شهرة بناتي، حتى أمر الإفلاس كان سيئاً بالنسبة لي حتى أني تلقيت مكالمة من المملكة العربية السعودية من شخص يسألني عن ذلك".

وتم تأجيل عملية الهدم التي طلبها القاضي الأسبوع الماضي عندما تقدّمت شركة حديد للبناء بقرار الإفلاس وعدم قدرتهم على الهدم إلا أن الجيران طعنوا في هذا القرار مما جعل القاضي يوافق على طلبهم حيث قررت بأن هذا المبنى يشكل خطراً عاماً ويجب هدمه.

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