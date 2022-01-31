  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. مخرج سبايدر مان يكشف أسرار عن الفيلم.. أجرينا جلسة علاج نفسي للأبطال

مخرج سبايدر مان يكشف أسرار عن الفيلم.. أجرينا جلسة علاج نفسي للأبطال

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2022 - 02:03
سبايدرمان
سبايدر مان

حقق فيلم spider man "No Way Home" أرقام قياسية كبيرة في السينما العالمية، وتحدّث مخرج الفيلم جون واتس في وقت سابق عن بعض التفاصيل السريّة والخطيرة عن الفيلم.

اقرأ ايضاًمعجبو فيلم معجبو فيلم "سبايدر مان" غاضبون من كيم كارداشيان لهذا السبب!

أبطال فيلم سبايدرمان يخضعون لعلاج نفسي

كشف مخرج الفيلم بأنه قبل تصوير المشهد الأول قام بجمع جميع ابطال الفيلم وهم توبي ماجواير وأندرو جارفيلد وتوم هولاند، بالإضافة إلى زندايا وجاكوب باتالون.

وجلسوا جميعهم على كراسي وتحدّث معهم: "لقد تحدثت مع كل واحد منكم وجعلت الجميع يتكلمون عن القصة وكيف يتلاءم هذا الشيء مع ادوارهم وشخصياتهم مع بعض".

وكانت تلك الجلسة بمثابة جلسة علاج نفسي لأبطال فيلم سبايدرمان الشهير

نجوم فيلم سبايدر مان "No Way Home"

اقرأ ايضاًمعجبو فيلم ليتحولوا الى "سبايدر مان"..  3 أشقاء يحقنون أنفسهم بعنكبوت سام

كورونا يؤثر على فيلم سبايدر مان

اعترف جون بانه لم يكن متوتر أو قلق منذ اليوم الأول من للتصوير ولكن عندما توقّف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا  أوضح بانه شعر بالقلق الشديد، حيث قال: "كان هناك شعور بان تجربة صناعة الأفلام كانت في خطر شديد".

وكان طاقم الفيلم يخططون لتصوير في موقع كبير في نيويورك ولكن أصبح هذا الأمر شبه مستحيل بسبب كورونا، حتى أبسط اللقطات كانت مستحيلة نوعًا ما

وحقق فيلم سبايدر مان ارقام قياسية في السينمات العالمية ويعتبر من أبرز الأفلام التي تمكنت من تحقيق ارقام في فترة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على صناعة السينما خلال الاعوام الماضية وتحديدًا منذ بدء انتشار الفيروس

كلمات دالة:سبايدر ماناخبار لامشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيراطلالات المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...