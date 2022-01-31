مخرج سبايدر مان يكشف أسرار عن الفيلم.. أجرينا جلسة علاج نفسي للأبطال

حقق فيلم spider man "No Way Home" أرقام قياسية كبيرة في السينما العالمية، وتحدّث مخرج الفيلم جون واتس في وقت سابق عن بعض التفاصيل السريّة والخطيرة عن الفيلم.

أبطال فيلم سبايدرمان يخضعون لعلاج نفسي

كشف مخرج الفيلم بأنه قبل تصوير المشهد الأول قام بجمع جميع ابطال الفيلم وهم توبي ماجواير وأندرو جارفيلد وتوم هولاند، بالإضافة إلى زندايا وجاكوب باتالون.

وجلسوا جميعهم على كراسي وتحدّث معهم: "لقد تحدثت مع كل واحد منكم وجعلت الجميع يتكلمون عن القصة وكيف يتلاءم هذا الشيء مع ادوارهم وشخصياتهم مع بعض".

وكانت تلك الجلسة بمثابة جلسة علاج نفسي لأبطال فيلم سبايدرمان الشهير

كورونا يؤثر على فيلم سبايدر مان

اعترف جون بانه لم يكن متوتر أو قلق منذ اليوم الأول من للتصوير ولكن عندما توقّف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا أوضح بانه شعر بالقلق الشديد، حيث قال: "كان هناك شعور بان تجربة صناعة الأفلام كانت في خطر شديد".

وكان طاقم الفيلم يخططون لتصوير في موقع كبير في نيويورك ولكن أصبح هذا الأمر شبه مستحيل بسبب كورونا، حتى أبسط اللقطات كانت مستحيلة نوعًا ما

وحقق فيلم سبايدر مان ارقام قياسية في السينمات العالمية ويعتبر من أبرز الأفلام التي تمكنت من تحقيق ارقام في فترة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على صناعة السينما خلال الاعوام الماضية وتحديدًا منذ بدء انتشار الفيروس