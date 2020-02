مسلحون يقتلون مغني الراب الأمريكي بوب سموك في منزله

أكدت مصادر من أجهزة إنفاذ القانون أن بوب سموك مغني الراب الصاعد في نيويورك، قد أصيب بطلق ناري في منزله بحي هوليوود هيلز في وقت مبكر من اليوم، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وقال النقيب ستيف لوري من شرطة لوس أنجلوس إنه في إحدى حفلات سموك في منزله بحي هوليوود هيلز، اقتحم رجلان يرتديان القلنسوات والأقنعة في حوالي الساعة 4.30 صباحًا.

وأطلق المشتبه بهما طلقات متعددة، واحدة منها أصابت بوب سموك وتركته مصابًا بجروح خطيرة، وعندما وصل الضباط إلى المنزل الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليون دولار، وجدوا مغني الراب البالغ من العمر 20 عامًا، واسمه الحقيقي بشار بركاته جاكسون، مصابًا بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى، حيث تم إعلان وفاته، واحتجز الضباط عدة أشخاص داخل المنزل، لكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد.

وقال لوري إن اثنين إلى ستة مشتبه بهم فروا من مكان الحادث ولم يتم العثور عليهم.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو على انستغرام أن بوب سموك قد حصل، أمس على قصّة شعر، وأخذ صورة أمام المسبح اللا متناهي في الفناء الخلفي لمنزل هوليوود هيلز حيث كان يقيم، وفي وقت لاحق من ذلك المساء، نشر صورة لسماء لوس أنجلوس من ما يبدو أنه الفناء الخلفي للمنزل.

وجاءت وفاة مغني الراب بعد أيام من وصول شريطه الثاني "Meet the Woo 2" لرقم 7 في قائمة Billboard Top 200، بعد أن وصل توزيع شريطه "Meet the Woo" الذي تم إصداره العام الماضي، إلى 280 مليون على مستوى العالم.

وكان بوب سموك واحدًا من أكثر الأصوات الواعدة من في نيويورك، وأيضًا كسب شعبية على الساحل الشرقي وفي المملكة المتحدة.

ولد بوب سموك في مدينة نيويورك وكانت بدايته يوليو 2019 مع أغنية Meet the Woo، وأصبحت أغنيته Welcome to the Party الأكثر نجاحا خلال صيف 2019 وشاركت نيكي ميناج في نسخة جديدة منها، وتعاون مع مغني الراب ترافيس سكوت في أغنية Gatti ديسمبر الماضي.