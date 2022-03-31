مسلسل مارفل "Moon Knight" يتصدّر الترند بعد ظهور خاص لعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة

تصدّر مسلسل مارفل الجديد "Moon knight" قائمة الاكثر تداولًا عبر محرك البحث غوغل بعد اصدار أولى حلقات المسلسل خلال الساعات الماضية ووسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول خاصة في الوطن العربي.

حلقة اولى مميزة من Moon knight

وتفاجأ الجمهور وخاصة المتابعين من الوطن العربي باستعانة المخرج في الحلقة الاولى من المسلسل بأغنيتين عربيتين لعمالقة الغناء المصري عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة.

ولكون مخرج المسلسل "محمد دياب" من أصول مصرية فقد وضع بصماته في الحلقة الأولى من المسلسل مما جعله يتصدّر المشاهدات ووسائل التواصل الاجتماعي.

واستعان المخرج بموسيقى أغنية "يا خسارة" للنجم الراحل عبد الحليم حافظ في المشهد الاول لحظة دخول بطل المسلسل اسحاق إلى أحد الأماكن.

أما في المشهد الثاني فقد كان البطل يتحدّث فيه مع نفسه حيث جاءت الخلفية أغنية "بحلم معاك" للنجمة الراحلة نجاة الصغيرة والتي ناسبت المشهد تماماً.

المتابعون يشيدون باللمسات المصرية في مسلسل مارفل

انتقل العديد من المتابعين وخاصة من الجمهور العربي الذي بات المسلسل حديثهم في الآونة الأخيرة، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن اعجابهم الكبير بطريقة وضع البصمات العربية المصرية في مسلسلات هوليوود.

كما تمنى العديد منهم أن تتماشى الحلقات الاخرى بنفس الطريقة على مدى ست حلقات المقبلة قبل انتهائه.

ويدور المسلسل حول شخصية أوسكار اسحق الذي يظهر في عالم مارفل لأول مرة وهو بطل خارق يعاني من اضطراب في الشخصية ولديه صعوبة في التكيف في حياته كبطل خارق.