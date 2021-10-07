مشاهير أنجبوا أطفالاً ممن ذوي الاحتياجات الخاصة.. قد تصدمك بعض الأسماء!

إن المدهش في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي هو مدى انفتاح بعض المشاهير على حياتهم الشخصية على مدى كبير.

والعديد من المشاهير يحاولون رفع مستوى الوعي لدى الجمهور من خلال التحدّث عن تجاربهم الشخصية وبعض الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم.

وانفتح بعض المشاهير عن تربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ويكفية التعامل معهم بحكم أن لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم:

1- سيلفستر ستالون

كان سيلفستر ستالون من أوائل مشاير هوليوود الذين بدأوا بالحديث عن ابنه سيرجو ستالون والمصاب بالتوّحد حيث أنه لم يخجل من الأخبار وأعلن: "تخيّل أن لديك طفل مصاب بالتوّحد، أنا لديّ، في عام 2021 لا يبدو كأن الخبر مهم ولكن قبل 31 عاماً كان مهماً.

وكان النجم في أوج مسيرته المهنية عندما ظهر التشخيص لذلك غالباً ما كان بعيداً وكافح للتواصل مع ابنه، فقال: "في هذه الأثناء عليك التخلّص من غرورك واللعب مع طفلك والسماح لهم بالدخول لعالمك".

2- ديفيد وفيكتوريا بيكهام

أذهلت عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام العالم عندما صرخت في عام 2006 في وجه المصورون عندما قاموا بإضاءة المصابيح على كاميراتهم للحصول على لقطة مثالية لروميو بيكهام، وقالت :"إنه مصاب بالصرع وهذا الوميض سبيدأ نوبة الصرع ولا يمكنكم فعل ذلك".

3- دينيس ريتشارد

كشفت النجمة دينيس ريتشارد التي تم تشخيص ابنتها لاضطراب الكروموسوم عام 2017 أنها منفتحة بشأن حقيقة بان الأطباء ليس لديهم خارطة طريق لحالة ابنتها الخاصةولكنها سعيدة بأن كلمتها الاولى كانت "أبي" لزوجها الثاني آرون فيبرز.

4- جون ترافولتا

من اكثر الأمور المأساوية التي مرّت بحياة جون وزوجته كيلي بريستون هو فقدان ابنهما جيت البالغ من العمر 16 عاماً حيث كان عليهما المثول أمام المحكمة بعد أن ابتز رجل الثنائي بفضحهما.

وكانت المحاكمة هي المرة الأولى التي يعترف فيها جون بان ابنه جيت كان مصاباً بالتوّحد، كما انه عانى من مرض كاواساكي وهو اضطراب الأوعية الدموية الذي يسبب التهاب في الجسد.

5- كولين فاريل

يعاني ابن كولين فاريل وكيم من اضطراب وراثي نادر يسمى متلازمة أنجلمان وهو يجعله غير لفظي وغير قادر على رعاية نفسه، حيث تقدّم الزوجان لمركز الرعاية لطلب رعايته بأنفسهما فهما يعتقدان بأنه أحد اعظم الهدايا في الحياة.

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