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مشاهير أنجبوا أطفالاً ممن ذوي الاحتياجات الخاصة.. قد تصدمك بعض الأسماء!

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 03:36
سيافستر ستالون
سيلفستر ستالون

إن المدهش في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي هو مدى انفتاح بعض المشاهير على حياتهم الشخصية على مدى كبير.

والعديد من المشاهير يحاولون رفع مستوى الوعي لدى الجمهور من خلال التحدّث عن تجاربهم الشخصية وبعض الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم.

وانفتح بعض المشاهير عن تربية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ويكفية التعامل معهم بحكم أن لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم:

1- سيلفستر ستالون

كان سيلفستر ستالون من أوائل مشاير هوليوود الذين بدأوا بالحديث عن ابنه سيرجو ستالون والمصاب بالتوّحد حيث أنه لم يخجل من الأخبار وأعلن: "تخيّل أن لديك طفل مصاب بالتوّحد، أنا لديّ، في عام 2021 لا يبدو كأن الخبر مهم ولكن قبل 31 عاماً كان مهماً.
وكان النجم في أوج مسيرته المهنية عندما ظهر التشخيص لذلك غالباً ما كان بعيداً وكافح للتواصل مع ابنه، فقال: "في هذه الأثناء عليك التخلّص من غرورك واللعب مع طفلك والسماح لهم بالدخول لعالمك".

Slide 8 of 19: Back in 1985, families weren’t openly talking about their children’s special needs, so Sylvester Stallone’s People magazine cover discussing his “silent son,” Seargeoh Stallone, was a game-changer for the autism community. Sly and ex-wife Sasha Stallone set up a research fund to raise money for the National Society for Children and Adults With Autism. The action star was also at the height of his career when the diagnosis came in, so he was often away on set and struggled to connect with his son. “There is no real father-and-son thing there,” he admitted. “I have to become his playmate. With a child like this, you have to put away your ego. You can’t force him into your world. I sort of go along with whatever he is doing.”

2- ديفيد وفيكتوريا بيكهام

أذهلت عارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام العالم عندما صرخت في عام 2006 في وجه المصورون عندما قاموا بإضاءة المصابيح على كاميراتهم للحصول على لقطة مثالية لروميو بيكهام، وقالت :"إنه مصاب بالصرع وهذا الوميض سبيدأ نوبة الصرع ولا يمكنكم فعل ذلك".

3- دينيس ريتشارد

كشفت النجمة دينيس ريتشارد التي تم تشخيص ابنتها لاضطراب الكروموسوم عام 2017 أنها منفتحة بشأن حقيقة بان الأطباء ليس لديهم خارطة طريق لحالة ابنتها الخاصةولكنها سعيدة بأن كلمتها الاولى كانت "أبي" لزوجها الثاني آرون فيبرز.

4- جون ترافولتا

من اكثر الأمور المأساوية التي مرّت بحياة جون وزوجته كيلي بريستون هو فقدان ابنهما جيت البالغ من العمر 16 عاماً حيث كان عليهما المثول أمام المحكمة بعد أن ابتز رجل الثنائي بفضحهما.
وكانت المحاكمة هي المرة الأولى التي يعترف فيها جون بان ابنه جيت كان مصاباً بالتوّحد، كما انه عانى من مرض كاواساكي وهو اضطراب الأوعية الدموية الذي يسبب التهاب في الجسد.

5- كولين فاريل

يعاني ابن كولين فاريل وكيم من اضطراب وراثي نادر يسمى متلازمة أنجلمان وهو يجعله غير لفظي وغير قادر على رعاية نفسه، حيث تقدّم الزوجان لمركز الرعاية لطلب رعايته بأنفسهما فهما يعتقدان بأنه أحد اعظم الهدايا في الحياة.

Slide 6 of 19: Colin Farrell and Kim Bordenave’s son, James, has a rare genetic disorder called Angelman Syndrome that leaves him nonverbal and unable to care for himself. The former couple recently filed to become co-conservators of their 17-year-old son to help manage his medical and personal needs. While that may seem like a heavy burden for James’ parents, Farrell believes he’s one of the greatest gifts in his life.  “By virtue of his honesty, struggle, persistence and his personality, James brings out the best in people. He literally saved my life,” the Dumbo actor said at the 2017 Power of Possibilities charity event. “I was on a destructive path. When I couldn’t make the changes in my life for myself, I made them for James. He gave me the reason to be a better man and father.”

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