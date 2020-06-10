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مشاهير هوليوود يحضرون جنازة جورج فلويد.. الرثاء والبكاء سيد الموقف

منشور 10 حزيران / يونيو 2020 - 12:00
جنازة جورج فلويد
جنازة جورج فلويد

أُقيمت جنازة جورج فلويد الرجل الاسود الذي توفي على يد الشرطي خنقاً، حيث أُقيمت مظاهرات عديدة منددة ضد العنصرية في البلاد.

وحضر العديد من مشاهير هوليوود إلى الجنازة التي أًقيمت في هيوستن في ولاية تكساس يوم أمس الثلاثاء بما فيهم جيمي فوكس وتشانينغ تاتوم ونجوم اتحاد كرة القدم الأمريكي.

Actor Channing Tatum, back left, sits with actor Jamie Foxx during a funeral service for George Floyd at the church Tuesday

ومن بين الحضور الآخرين عمدة هيوستن وعضو الكونجرس الأمريكي آل جرين بالإضافة إلى العضوة شيلا جاكسون لي، وشوهد أيضاً نجم الدوري الامريكي للمحترفين ستيفن جاكسون.

وبدأت الخدمة بموسيقى الإنجيل وسير القس في الممر مع عائلة جورج فلويد وكانوا جميعهم يرتدون الملابس البيضاء للتأبين، حيث قال القس للناس: "إن الله اختار رجلاً عادياً ليجمع الناس معاً ويلهم لحظة التغيير هذه".

Singer Ne-Yo looked emotional as he performed in front of 500 guests in George Floyd's hometown Houston, Texas

وبكى المغني ني يو وهو وهو يثني على عائلة فلويد خلال الخدمة حيث قال: "إن وفاة جورج فلويد كانت تضحية غيّرت العالم، فمن الصعب أن نقول وداعاً".

وتابع قوله: "خمسون دولة تحتج في نفس الوقت، هذا الرجل غيّر العالم نحو الأفضل أو أن أشكر جورج فلويد على تضحيته الشخصية لتغيير العالم، حتى يكون أطفالي على ما يرام في وقت لاحق".

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