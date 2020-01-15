مطعم عالمي يعرض على الأمير هاري وظيفة.. تعرفوا على التفاصيل!

كشف دوقا ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل خلال وقت سابق من بداية هذا العام أنهما لا يريدان الاعتماد على العائلة المالكة حيث أعلنا استقالتهما من الخدمات الملكية واختارا حياة الاستقلال المالي.

وبدأت العديد من الأماكن التي تريد اغتنام الموضوع والترويج لعلامتها التجارية باستغلال ذلك ومنهم سلسلة مطاعم "Burger King" العالمية.

ونشر المطعم يوم أمس تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر يقول: "إذا كنت تبحث عن وظيفة فلدينا تاج جديد لك"، كما أضاف: "قد حان الوقت كي يتوقف ميغان وهاري عن العيش كدوقات وأن يأكلوا مثل الملوك بدلاً من ذلك".

كما أرسل مطعم برغر كينغ العديد من التغريدات المماثلة منذ ذلك الحين مراراً وتكراراً خلال الأيام القليلة الماضية بما في ذلك واحدة في 8 يناير والتي دعت الأمير هاري لبدء العمل لصالحهم.

ويبدو واضحاً أن الأمير هاري وميغان ماركل لم يعودان مستحقين لأموال المنظمة الملكية أي بمعنى آخر عليهما أن يكسبا أموالهما الخاصة بأنفسهما.

ويشار إلى أن الأمير هاري وميغان كانا يقضيان إجازتهما ويقيمان بالفعل في منزل فرانك جيوسترا الملياردير الكندي الذي سمح لهما بالبقاء في أحد منازله.

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