مفاجأة.. الملكة إليزابيث أرادت تنحي هاري وميغان قبيل زفافهما 

مفاجأة أخرى تظهر في الدراما الملكية الأخيرة بعد تنحي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن واجباتهما الملكية وإصدار الملكة إليزابيث بيانًا تُعلن فيه تجريد الثنائي من ألقابهما الملكية حيث أنهما الآن لم يصبحا أعضاء داخل القصر الملكي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هناك مصدر صرح لصحيفة "ذا صن" بأن الملكة إليزابيث قبيل زفاف الأمير هاري ميغان ماركل عرضت عليهما الخروج من القصر والعيش بحرية دون ألقابهما الملكية كدوق ودقة ساسكس وحتى يتسنى لميغان إكمال مسيرتها في التمثيل ولكن عرض الملكة قد قوبل بالرفض من قِبل ميغان حيث قالت إنها ستكون سعيدة عندما تترك مجال التمثيل وتصبح عضوًا عاملًا من أعضاء القصر الملكي.

الجدير بالذكر أن ميغان كانت تعمل كممثلة في المسلسل الأمريكي Suits لمدة 6 سنوات، وأكد المصدر أن العرض الملكي قبيل زفافهما كان يتيح لميغان حرية مواصلة العمل في مجال التمثيل ولكنها فضلت التوقف حتى تنخرط في نشاطات العائلة المالكة.

وبعد زواج الأمير هاري وميغان في عام 2018 حصل الأمير هاري على أعلى الألقاب البريطانية النبيلة وحصلت ميغان على لقب أول دوقة لساسكس.

وبالتالي فإن الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام والصحافة أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قد تعرضا لضغوطات كثيرة مما جعلهما مضطرين لمغادرة الحياة الملكية بأكملها على الرغم من أنهما أبديا حماسهما واستعدادهما من قبل للعمل كأفراد ملكيين هذه المعلومة الجديدة قد تؤكد صحة هذه الشائعات وأنهما أُجبرا بالفعل على الخروج من القصر.

على ما يبدو أن خروج الأمير هاري وزوجته من القصر لن يمر بسهولة دون المزيد من الدراما فبعد إعلان الملكة إليزابيث تفهمها لمطالب حفيدها وزوجته وذلك بعد اجتماعها السري بنجلها الأمير تشارلز وحفيديها الأمير هاري والأمير ويليام بشكل سري فاجأت الملكة إليزابيث العالم بالبيان الملكي المفاجئ بتجريد الثنائي من ألقابهما على الرغم من أنهما لم يعلنا عن رغبتهما في ذلك وقد تمت مطالبتهما بدفع المقابل المالي الذي تم دفعه كتجديدات في منزلهما في فرغمور كوتج وقدره 3 ملايين دولار ومازالت المفاجآت بشان الدراما الملكية الأخيرة مستمرة.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: