من الأميرة البريئة إلى الساحرة الشريرة.. بطلة مسلسل The Crown "إيما كورين" بإطلالة غريبة خلال حفل Emmys 2021!

تنافس مسلسل "The Crown" والذي يُعرض على نيتفليكس مع العديد من المسلسلات الدراما الشهيرة خلال حفل توزيع جوائز ايمي.

ولكن طاقم العمل لم يحضروا للحفل الرئيسي الذي أقيم في مسرح مايكروسوفت في لوس أنلجوس بسبب ظروف السفر والقوانين التباعد لانتشار فيروس كورونا.

وأطل مشاهير العمل منهم جيليان أندرسون وأوليفيا كولمان وإيما كورين وإيميرالد فينيل في احتفال بسيط على السجادة الحمراء في سوهو هاوس في لندن يوم أمس الأحد.

ولفتت النجمة إيما كورين والتي تلعب دور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown، الأنظار إليها بإطلالتها الغريبة والمخيفة بعض الشيء حيث بدت كساحرة شريرة.

وارتدت إيما فستان بسيط بقصة الباكلس وباللون الاصفر الفاتح ودون أي إضافات عليه، كما نسّقت معه قفازات طويلة تغطّي أصابع يدها.

وكان المثير للجدل هو وضعها لأظافر سوداء طويلة فبد كأنها مخالب حادة، بالإضافة إلى أنها ارتدت وشاح بنفس لون الفستان على رأسها بطريقة غريبة.

وانضم إليها العديد من أبطال العمل كجيليان والتي تألقت بارتدائها تنورة بيضاء وكروب توب مطابق مزيّن بحبال طويلة، بالإضافة إلى أوليفيا كولمان التي ارتدت فستان أنيق باللون الكحلي.

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