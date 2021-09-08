من الإثارة إلى الاحتشام.. هاندا ارتشيل بالحجاب وإشاعات حول اعتزالها التمثيل!

تحاول النجمة هاندا ارتشيل ( Hande Erçel ) إثارة الجدل حولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال نشر صور شخصية ملفتة لها، بالإضافة إلى شائعات علاقاتها العاطفية.

وكانت في البداية تحاول لفت النظر بنشرها صور مثيرة لها وهي ترتدي ملابس جرئية بعض الشيء حتى ان بعضهم وصفها بالإباحية، بالإضاة إلى بعض الصور الجميلة لها.

وانتقلت هاندا من الجرأة والإثارة إلى الاحتشام والمحافظة حيث تداول المتابعون مؤخراً صورة ملفتة لها وهي ترتدي الحجاب، مما أثار التساؤلات الكثيرة حولها.

وظهرت هاندا في الصورة وهي ترتدي حجاباً باللون الأخضر، حيث اعتبرها المتابعين بأنها من الممكن ان تكةن رسالة بإبتعادها عن الأضواء خلال الفترة القادمة أو اعتزالها نهائياً؟

وتمنى معجبي هاندا أن تكون هذه الصورة عفوية ولا تقصد فيها شيء ولا تحمل أي رسائل وذلك بسبب حبهم الكبير للنجمة ولأدائها في مسلسلاتها.

ويذكر أن هاندا ارتشيل استمتعت بعطلتها الصيفية برفقة كرم بورسين وبعيداً عن الأضواء حيث شاركت صورتها في المنتجع وهي قريبة من حوض السباحة.

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