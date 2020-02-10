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من المرأةالحديدية إلى اليرقة.. أسوأ إطلالات حفل أوسكار 2020

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 03:30
أسوأ إطلالات المشاهير
أسوأ إطلالات المشاهير

يعدّ حفل توزيع جوائز أوسكار هو العرض النهائي لموسم الجوائز لهذا العام وبالتالي يحضر الحفل العديد من مشاهير العالم للتألق على السجادة الحمراء.

لكن هناك بعض النجمات اللاتي لم يحالفنهن الحظ في الإطلالات إذ صنفن كأسوأ إطلالات خلال حفل الأوسكار 2020 فبدءاً من العري وصولاً إلى الألوان الباهتة والفساتين المنتفخة.

وتصدّرت بلاك شاينا قائمة أسوأ الإطلالات حفل هذا العام إذ ارتدت فستاناً أسود جريء من مجموعة  Dona Matoshi حيث تزيّن بشق كبير أظهر صدرها العاري ومقابله كان شق آخر ممتد إلى أعلى الفخذ أظهر ساقها كاملة المزيّنة بالوشوم.

How low can you go? The 31-year-old star showed off a lot of skin thanks to her plunging neckline and sky-high slit

ولم تكتفي بذلك بل سرّحت شعرها بطريقة حرف S وبطريقة لامعه فأعطى لها مظهر دمية صينية، بالإضافة إلى أن حضورها لم يكن واضحاً حيث انها لم تترشّح لأي من الفئات كما أنها غير مرتبطة بأي من الأفلام.

وفيما يلي قائمة لأسوأ إطلالات حفل أوسكار 2020: 

1-جانيل مونا

بدت جانيل كأنها مزيج بين المرأة الحديدية وجدي أوبي في فيلم Star Wars وهي ترتدي فستاناً من الفضي الميتاليك عريض من الأسفل، كما تزيّنت بوشاح مطابق على رأسها.

Feeling the Force? Janelle Monae looked like a mix between Tin Man and Jedi Obi-Wan Kenobi in her silver hooded dress

 

2- ساندرا أوه

اختارت النجمة ساندرا فستاناً باللون البيج من الترتر إلا أن أطرافه تزيّنت بكمية كبيرة من الأزهار والتول مما جعل الفستان يظهر بشكل غير منّظم وفوضوي.

 

3- كريستين ويغ

ارتدت كريستين فستاناً باللون الأحمر نسّقته مع قفازات سوداء إلا أن تصميم الفستان كان يشبه اليرقة إلى حد ما بفضل طبقة الكشكش التي كانت على جانب التنورة كما كان له ذيل طويل مصمم بطريقة منظّمة.

Taken from nature: Kristen Wiig's dress resembled a caterpillar thanks to the double layer of ruffles that ran down each side of the very structured skirt

 

4- أوليفيا كولمان

ظهرت أوليفا بفستان كحلي من المخمل تزيّن بعقدة غريبة من جهة الكتف والتي بدت غير مطوية تماماً كما أنسدل منها وشاح مطابق طويل.

Peekaboo? Olivia Colman's dress featured incredibly bizarre cutouts below her shoulders that looked almost as though they had been added to air out her armpits

 

5- روني مارا 

كانت النجمة روني أكثر الفساتين جرأةً بطريقة غير جميلة إذ ارتدت فستان أسود من الدانتيل من الجهة العلوية مزيّن بفتحات جانبية جهة الصدر وتنورته كانت من الكشكش الأسود الطويل.

Daring to bare: Rooney Mara's very gothic lace dress allowed her to show off a lot of skin, but the overall effect was more spooky than sexy

 

6- أوروا

تميّزت المغنية اوروا بزيّها المختلف وغريب الأطوار حيث يبدو انها اختارته للفت الأنظار إليها بين المشاهير فتكوّنت إطلالتها من زيّ أبطال التايكواندو والمربوط بحزام أبيض كما تزيّن بخيوط حمراء.

Something different: Singer Aurora wore a very unique outfit that certainly made her stand out from the crowd - but not for the right reasons

 

7- ليا سيدوكس 

ارتدت النجمة ليا فستان باللون الأبيض جاء بشكل بقصة ضيّقة من الأعلى إلى وسط الفخذ ومتصل بتنورة ضخمة جداً كأنما أخفت شيئاً أسفلها.

What are you hiding? The very large skirt at the bottom of Lea Seydoux's dress made it look as though she had something secreted away under there

 

8- كريستي ويلسون

اختارت الكاتبة كريستي فستاناً باللون البيج جاء بقصة الستاتن من الأعلى ومتوّسط بعقدة ضخمة كما انسدلت تنورته بقماش الشيفون واختلاف الأقمشة أعطى لوناً باهتاً للفستان كأنه متسخ من الأسفل.

Bad beige: The overall silhouette of 1917 screenwriter Krysty Wilson-Cairns' dress was flattering, if a bit large for her frame, however the washed-out gold-beige color made the whole thing look like it had been stained with coffee

 

9- ريان ميشيل

ظهرت ريان ميشيل بفستان بقصة الأوف شولدر وباللونين الأبيض والأخضر كما تزيّن بطبقات جهة الخصر أما قماشه فكان قماش الكورنيش مع ذيل طويل.

Awkward: Ryan Michelle Bathe also missed the mark in her pleated poofy gown that featured a rather dated and garish print

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