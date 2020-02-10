من المرأةالحديدية إلى اليرقة.. أسوأ إطلالات حفل أوسكار 2020

يعدّ حفل توزيع جوائز أوسكار هو العرض النهائي لموسم الجوائز لهذا العام وبالتالي يحضر الحفل العديد من مشاهير العالم للتألق على السجادة الحمراء.

لكن هناك بعض النجمات اللاتي لم يحالفنهن الحظ في الإطلالات إذ صنفن كأسوأ إطلالات خلال حفل الأوسكار 2020 فبدءاً من العري وصولاً إلى الألوان الباهتة والفساتين المنتفخة.

وتصدّرت بلاك شاينا قائمة أسوأ الإطلالات حفل هذا العام إذ ارتدت فستاناً أسود جريء من مجموعة Dona Matoshi حيث تزيّن بشق كبير أظهر صدرها العاري ومقابله كان شق آخر ممتد إلى أعلى الفخذ أظهر ساقها كاملة المزيّنة بالوشوم.

ولم تكتفي بذلك بل سرّحت شعرها بطريقة حرف S وبطريقة لامعه فأعطى لها مظهر دمية صينية، بالإضافة إلى أن حضورها لم يكن واضحاً حيث انها لم تترشّح لأي من الفئات كما أنها غير مرتبطة بأي من الأفلام.

وفيما يلي قائمة لأسوأ إطلالات حفل أوسكار 2020:

1-جانيل مونا

بدت جانيل كأنها مزيج بين المرأة الحديدية وجدي أوبي في فيلم Star Wars وهي ترتدي فستاناً من الفضي الميتاليك عريض من الأسفل، كما تزيّنت بوشاح مطابق على رأسها.

2- ساندرا أوه

اختارت النجمة ساندرا فستاناً باللون البيج من الترتر إلا أن أطرافه تزيّنت بكمية كبيرة من الأزهار والتول مما جعل الفستان يظهر بشكل غير منّظم وفوضوي.

3- كريستين ويغ

ارتدت كريستين فستاناً باللون الأحمر نسّقته مع قفازات سوداء إلا أن تصميم الفستان كان يشبه اليرقة إلى حد ما بفضل طبقة الكشكش التي كانت على جانب التنورة كما كان له ذيل طويل مصمم بطريقة منظّمة.

4- أوليفيا كولمان

ظهرت أوليفا بفستان كحلي من المخمل تزيّن بعقدة غريبة من جهة الكتف والتي بدت غير مطوية تماماً كما أنسدل منها وشاح مطابق طويل.

5- روني مارا

كانت النجمة روني أكثر الفساتين جرأةً بطريقة غير جميلة إذ ارتدت فستان أسود من الدانتيل من الجهة العلوية مزيّن بفتحات جانبية جهة الصدر وتنورته كانت من الكشكش الأسود الطويل.

6- أوروا

تميّزت المغنية اوروا بزيّها المختلف وغريب الأطوار حيث يبدو انها اختارته للفت الأنظار إليها بين المشاهير فتكوّنت إطلالتها من زيّ أبطال التايكواندو والمربوط بحزام أبيض كما تزيّن بخيوط حمراء.

7- ليا سيدوكس

ارتدت النجمة ليا فستان باللون الأبيض جاء بشكل بقصة ضيّقة من الأعلى إلى وسط الفخذ ومتصل بتنورة ضخمة جداً كأنما أخفت شيئاً أسفلها.

8- كريستي ويلسون

اختارت الكاتبة كريستي فستاناً باللون البيج جاء بقصة الستاتن من الأعلى ومتوّسط بعقدة ضخمة كما انسدلت تنورته بقماش الشيفون واختلاف الأقمشة أعطى لوناً باهتاً للفستان كأنه متسخ من الأسفل.

9- ريان ميشيل

ظهرت ريان ميشيل بفستان بقصة الأوف شولدر وباللونين الأبيض والأخضر كما تزيّن بطبقات جهة الخصر أما قماشه فكان قماش الكورنيش مع ذيل طويل.

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