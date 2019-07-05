ميغان بإطلالة كاجوال لدعم صديقتها سيرينا ويليامز.. وحرف طفلها يزيِّن رقبتها! (صور)

فاجأت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" الجميع بحضورها بطولة ويمبلدون لعام 2019 يوم الخميس الماضي؛ لدعم صديقتها المقربة نجمة التنس العالمية "سيرينا ويليامز"، ويعد هذا الظهور الأول لها مُنفردةً منذ ولادتها في شهر مايو.

جلست الممثلة الأمريكية السابقة برفقة صديقتيها "ليندسي روث" و"جينيفيف هيليس"، والتي يعتقد أنهما ستختاران كعرابتين للطفل الملكي "آرتشي"، على المدرجات يهتفن ويشجعت "سيرينا" ضد منافستها "كاجا جوفان".

وعلى صعيد الإطلالة، تألَّقت "ميغان" مُرتديةً بليز أبيض مُخطط طوليًا باللون الأسود من العلامة التجارية L'Agence نسَّقته بتشيرت أسود من Lavender Hill Clothing، واختارت بنطال جينز أزرق اللون ضيِّق.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، وغطَّت عينيها بنظارات شمسية سوداء من London Henrietta، في حين تزيَّنت بقلادة ذهبية بتعليقة على شكل A تكريمًا لأول حرف من اسم طفلها "آرتشي".





وفي نفس الوقت العام الماضي، حضرت "ميغان ماركل" إلى الحدث ذاته برفقة سلفتها دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون"، إلَّا أن الأخيرة تواجدت في مباراة أخرى برفقة لاعب التنس المتقاعدة "آن كيوثونغ".

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