ميغان ماركل تكسر حاجز الصمت حول تغيير اسمها في شهادة ميلاد ابنها.. "أوامر ملكية"

كشفت مصادر إخبارية قريبة من العائلة الملكية البريطانية بأن دوقة ساسكس السابقة "ميغان ماركل" غيّرت سرًا اسمها الأول "راشيل ميغان" في شهادة ميلاد ابنها "آرتشي".

وتمت الإشارة لـ"ماركل" باسم "صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس"، كما تم تعديل اسم الأمير "هاري" ليصبح صاحب السمو الملكي الأمير "هاري تشالرلز" دوق ساسكس.

واعتبر قرار "ميغان" بهذا التغيير بمثابة ازدراء لـ"كيت ميدلتون" والتي أدرجت اسمها بالكامل في شهادات ميلاد أطفالها أو إنها إشارة إلى الأميرة "ديانا" التي فعلت نفس الشيء.

وكسرت "ميغان" حاجز الصمت حول هذه التغييرات التي أحدثتها في اسمها، فقال المتحدث باسمها: "تم تغيير الاسم على الوثائق العامة في عام 2019 من قبل القصر الملكي، كما اكّد على هذه الوثائق كبار مسؤولي القصر الملكي".

وزعمت "ميغان" بأن القصر قد أجبرها على تغيير الاسم في الوثيقة لأنها منتقدة، حيث أن تغيير الاسم على شهادة ميلاد طفلها أوامر ملكية من القصر.

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