ميغان وهاري بلا نوم بسبب طفلهما آرتشي.. المعاناة تبدأ

رغم أنه لم يمضي ستة أشهر على ولادة دوقة ساسكس "ميغان ماركل" طفلها الملكي الأول "آرتشي"، إلّا أنها قررت مرافقة زوجها الأمير "هاري"لحضور مباراة بيسبول قائمة بين فريق "نيويورك يانكي" و"بوسطن ريد سوكس"، أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.
فاجأت "ميغان ماركل" (37 عامًا) الجميع بحضورها المُفاجئ للحدث، واستغلت الوضع لاستعراض جسدها النحيل وخسارتها الوزن في وقت قصير بعد ولادتها "آرشي" الذي يبلغ من العمر سبعة أسابيع، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا أسود من توقيع مصممة الأزياء البريطانية "ستيلا مكارتني"، نسَّقته بحزام أسود عريض التف حول خصرها.
Tonight, The Duke and Duchess of Sussex attended the first of a two game series of the Major League Baseball #LondonSeries, in support of @WeAreInvictusGames. Tonight’s highly anticipated game between the #Yankees and #RedSox took place at London stadium, Olympic Park. The @WeAreInvictusGames, of which His Royal Highness is Founding Patron, has been selected as charity partner for the @MLB 2019 series. The Invictus Games Foundation is the international charity that oversees the development of the Invictus Games, an international adaptive multi-sport event in which wounded, injured or sick armed service personnel and veterans participate. It celebrates the power of sport in recovery and how it can help, physically or psychologically, those suffering from injuries or illness. The word ‘invictus’ means ‘unconquered’ - it embodies the fighting spirit of the competitors. As part of the partnership, the Invictus Games Foundation have a team participating in London’s #Softball60, the social softball series built for the city and targeted to introduce the sport to new audiences and demonstrate that it is an inclusive sport. On this #ArmedForcesDay, tonight’s event was also a chance for Their Royal Highnesses to shine a light on the men and women here in the UK and around the world who have sacrificed so much for their country. Discover more about the Invictus Games Foundation through the link in our bio. Photo credit: PA
ويبدو أن الدوقين لم يأخذا قسطًا كافيًا من الراحة والنوم العميق، فقد كشف الأمير "هاري" أنه وزوجته قضيا الليل بطوله في محاولة لوضع طفليها في الفراش في الليلة التي تسبق المباراة، وهو حال أي والدين حديثين.
وأضافت "راينبو جونز"، التي كانت هناك لدعم زوجها "ناثان جونز"، أحد أفراد القوات الجوية، أن "هاري" أخبرهم إنهما قضيا اليلة بلا نوم.
خلال هذا الحدث، التقت ميغان باللاعب "موكي بيتس" في غرفة الخزائن، حيث شوهدت وهي تعانقه بينما كان "هاري" وباقي اللاعبين يصفقون ويضحكون، ثم التقطا صورًا تذكارية مع اللاعبين، حيث كانت "ميغان" تحمل قميص الفريق صغير الحجم، مزيّن باسم "آرتشي" والرقم 19 على ظهره وهو عام ولادته.
ومن الجدير بالذكر، أن الزوجان الملكيان يخططان لاستئناف جدول أعمالهما في الخريف القادم، عبر رحلة إلى جنوب إفريقيا مُدة أسبوعين، والتي ستكون أول ظهور للطفل آرتشي.
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