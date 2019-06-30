ميغان وهاري بلا نوم بسبب طفلهما آرتشي.. المعاناة تبدأ

رغم أنه لم يمضي ستة أشهر على ولادة دوقة ساسكس "ميغان ماركل" طفلها الملكي الأول "آرتشي"، إلّا أنها قررت مرافقة زوجها الأمير "هاري"لحضور مباراة بيسبول قائمة بين فريق "نيويورك يانكي" و"بوسطن ريد سوكس"، أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.

فاجأت "ميغان ماركل" (37 عامًا) الجميع بحضورها المُفاجئ للحدث، واستغلت الوضع لاستعراض جسدها النحيل وخسارتها الوزن في وقت قصير بعد ولادتها "آرشي" الذي يبلغ من العمر سبعة أسابيع، حيث تألَّقت مُرتديةً فستانًا أسود من توقيع مصممة الأزياء البريطانية "ستيلا مكارتني"، نسَّقته بحزام أسود عريض التف حول خصرها.

ويبدو أن الدوقين لم يأخذا قسطًا كافيًا من الراحة والنوم العميق، فقد كشف الأمير "هاري" أنه وزوجته قضيا الليل بطوله في محاولة لوضع طفليها في الفراش في الليلة التي تسبق المباراة، وهو حال أي والدين حديثين.

وأضافت "راينبو جونز"، التي كانت هناك لدعم زوجها "ناثان جونز"، أحد أفراد القوات الجوية، أن "هاري" أخبرهم إنهما قضيا اليلة بلا نوم.

خلال هذا الحدث، التقت ميغان باللاعب "موكي بيتس" في غرفة الخزائن، حيث شوهدت وهي تعانقه بينما كان "هاري" وباقي اللاعبين يصفقون ويضحكون، ثم التقطا صورًا تذكارية مع اللاعبين، حيث كانت "ميغان" تحمل قميص الفريق صغير الحجم، مزيّن باسم "آرتشي" والرقم 19 على ظهره وهو عام ولادته.

ومن الجدير بالذكر، أن الزوجان الملكيان يخططان لاستئناف جدول أعمالهما في الخريف القادم، عبر رحلة إلى جنوب إفريقيا مُدة أسبوعين، والتي ستكون أول ظهور للطفل آرتشي.