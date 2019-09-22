ميغان وهاري يتغيبان عن حفل غداء صديقتهما للسفر إلى جنوب إفريقيا! (صور)

عقدت مصممة الأزياء البريطانية "ميشا نونو" حفل زفافها من خطيبها "ميكي هيس" في فيلا أوريليا بالعاصمة الإيطالية روما، وتواجد في الحدث شخصيات من العائلة المالكة البريطانية ونجوم من عالم هوليوود.

تواجد دوقا ساسكس الأمير "هاري" و"ميغان ماركل" في العاصمة الإيطالية لحضور حفل زفاف صديقتهم، حيث وصلت الدوقة الحسناء مُرتديةً فستان أسود من مجموعة فالنتينو بقيمة 13.500 دولار، مزيّن بالدانتيل الشفاف والترتر من جهة الكتف والأكمام، واعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع خصلتين أماميتين، كما وضعت أقراط ماسية بيضوية، ونسَّقت إطلالتها بحقيبة يد خمرية.

وبعد يوم من الحفل، أقامت "ميشا نونو" حفل غذاء في الباحة الخلفية لفندق "دي روسو"، الذي تمضي فيه وقتها برفقة زوجها ووالديه، ودعت إلى الغذاء ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامب" وزوجها "جاريد كوشنر"، وعارضة الأزياء الأمريكية "كارلي كلوس"، ورجل الأعمال "سكوتر براون"، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.







وتغيَّب عن الحدث كل من "ميغان" و"هاري"، ويعود السبب إلى وقتهما الضيِّق لحين موعد سفرهما إلى جنوب إفريقيا برفقة طفلهما "آرتشي"، حين استقلا طائرة من أجل العودة إلى بريطانيا من مطار "ليوناردو دا فينشي"، كما لم تتواجد "كاتي بيري" وخطيبها "أورلاندو بلوم" رغم إمضائهما الوقت في الفندق.

وتألَّقت "ميشا" مُرتديةً قميص آيفوري أنيق وتنور ماكسي صفراء اللون، بينما اعتمدت تسريحة شعر مُنخفضة على شكل كعكة، وتزيَّنت بخاتم خطوبتها الماسي.

من جهة أخرى، اختارت "إيفانكا" إطلالة أنثوية مُورَّدة، فارتدت فستان قصير أبيض بطبعة ورود من توقيع العلامة التجارية " Zimmerman" بقيمة 795 دولار أمريكي. بينما اختارت "كارلي" إطلالة حمراء أنيقة تُناسب لون بشرتها البيضاء.

ويجدر الإشارة إلى طبق معكرونة في المطعم يبلغ تكلفته 26 دولار، وتكلفة إيجار غرفة النوم لليلية الواحدة ألف دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن ميشا نشأت في البحرين وأصبحت صديقة لدوقة ساسكس عام 2016 على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده، حيث كانت ضمن الحضور في حفل زفاف ميغان وهاري الملكي.