ميغان وهاري يتلقيان صفعة قد تنهي ما بنياه.. والملكة إليزابيث العقل المدبر!

يواجه دوقا ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري" ضربة جديدة قد تعيدهما إلى نقطة الصفر، فيبدو أن قرار تخليهما عن العائلة المالكة لتمتُّع بحياة مستقلة لن يمر مرور الكرام.

بعد محادثات طويلة ومعقدة، يُعتقد أن الملكة "إليزابيث" وكبار المسؤولين في القصر الملكي اتفقوا على حظر استخدام "هاري" و"ميغان" لقبهما "ساسكس رويال" عقب انسحابهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة، ومنعهما من استخدامه كعلامة تجارية.









ووفق ما نقله موقع ديلي ميل" البريطاني، أنفق "هاري" و"ميغان" عشرات الآلاف من الدولارات لإطلاق موقعهم Sussex Royal الجديد على شبكة الانترنت، لتعزيز عملية تطورهما والشهرة التي اكتسبها حسابهما الرسمي على موقع "إنستغرام".



ويُشار أن الثنائي سجَّلا لقبهما "ساسكس رويال" كعلامة تجارية عالمية على أنشطتهما الجديدة ومنتجاتهما بما في ذلك؛ الملابس، القرطاسية، الكتب، المواد التعليمية؛ لضمان حقوق الملكية، بالإضافة إلى اتخاذهما خطوة لإنشاء منظمة خيرية جديدة تحمل اسم "ساسكس رويال، مؤسسة الدوق ودوقة ساسكس".

وعلى صعيد آخر، صرح مصدر ملكي أن المحادثات لا تزال جارية خلف جدران القصر الملكي، وأشار أن قرار الدوقان في التنازل عن منصبهما كأعضاء كبار في العائلة المالكة، يعني أن استعمالهما لكلمة "ملكي" تحتاج للمراجعة.

وبعد هذا القرار، يتضح أن "هاري" و"ميغان" عليهما إعادة تسمية علامتهما التجارية، في حال اتخذت الملكة قرار منعهما نهائيًا.