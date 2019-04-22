ناعومي كامبل تُبدّل 3 إطلالات مختلفة في يومٍ واحد بأسبوع الموضة النيجيري!

تلفت ناعومي كامبل الأنظار دائمًا بإطلالاتها الجذابة، ومؤخرًا، أشعلت العارضة المخضرمة أسبوع الموضة في نيجيريا يوم الجمعة، حيث ظهرت بـ 3 إطلالات مختلفة لكل منها تصميمه المميز.

تألقت الجميلة السمراء ذات الـ 48 عامًا بإطلالات متنوعة تميزت بالعصرية والجرأة خلال حضورها أسبوع الموضة في مدينة لاغوس، حيث ظهرت بإطلالتين تميزتا بصيحة المونوكروم، بينما اختارت أخرى ذات طبعة مميزة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشعلت ناعومي الأجواء بتألقها على ممشى العرض بخطى راسخة، تكشف عن خبرتها وتمرسها بفخر، حيث ارتدت بدلة بنطلون جذابة باللون الأبيض جمعت بين الأناقة والجرأة، إذ ارتدت الجاكت دون حمّالة صدر.

تزينت البدلة بتطريزات الخرز، وأضفت ناعومي مزيدًا من العصرية إلى إطلالتها من خلال ارتداء قلادة ذهبية طويلة وتشوكر بنقشة جلد الفهد، كما أكملت اطلالتها ببوت لافت بنقشة جلد الفهد أيضًا، بينما اعتمدت خصلات طويلة وتركتها حرة بالإضافة إلى مكياج جذاب.

وفي الصور، يمكن رؤيتها برفقة المصمم النيجيري "ماي أتافو" لبداية استثنائية لعرض الأزياء.

بالإضافة إلى اطلالتها البيضاء، اعتمدت ناعومي إطلالة أخرى شبابية تميزت بالعصرية، حيث ارتدت بنطلون ضيق وتوب باللون الأسود تميزا بنقشة خضراء زاهية وكشاكش ذات كسرات.

أكملت ناعومي اطلالتها بحذاء أسود ذو سيور، بينما تركت شعرها منسدًلا واعتمدت مكياج ناعم، كما ظهرت في صورة مع محرر مجلة فوغ البريطانية " إدوارد إنينفول".

هذا ويبدو أن ناعومي لم تكتفِ بإطلالتين جذابتين فقط، حيث اختارت إطلالة ثالثة استثنائية خلال حضورها إحدى العروض، ارتدت فيها فستان فضفاض مميز من ماركة "دايس كايك" Dice Kayek تميز بلونه الوردي الزاهي مزود بقطعة تشبه الكاب القصير ذو كشكشة.

أكملت الجميلة السمراء إطلالتها بحذاء جذاب باللون البرتقالي الزاهي وكلتش نيود، وعلى عكس اطلالتيها السابقتين، اختارت ناعومي هذه المرة الشعر القصير وغرة أمامية لإكمال اطلالتها، كما اعتمدت مكياج لافت ذو لمسة قوية لعينيها.

هذا ويأتي ظهور ناعومي كامبل اللافت في أسبوع الموضة النيجيري، بعد خبر انفصالها عن المغني ليام باين (25 عامًا)، وذلك بعد علاقة قصيرة دامت 4 أشهر فقط.

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