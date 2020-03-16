نجمة فيلم جيمس بوند مصابة بكورونا..وتنشر هذه الصورة!

تُعد الممثلة الهوليوودية "أولغا كوريلينكو" أحدث المشاهير الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

أكدت بطلة فيلم "Quantum of Solace" الأخبار في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أرفقته بصورة لنافذتها أثناء فترة عزلها لنفسها في المنزل.

وكتبت في المنشور: "حبست نفسي في المنزل بعدما تبيَّن إصابتي بفيروس كورونا، شعرت بالمرض منذ أسبوع تقريبًا، فالحمى والتعب من الأعراض الرئيسية للمرض"، وأضافت "اعتني بنفسك وخذ هذا على محمل جد!".

وبذلك تنضم الممثلة وعارضة الأزياء ذات الأصول الأوكرانية إلى قائمة متزايدة من الشخصيات الشهيرة التي أعلنت نتائجها الإيجابية، فقد أعلن الممثل الأمريكي "توم هانكس" وزوجته "ريتا ويلسون" إصابتهما بالفيروس أثناء تواجدهما في أستراليا.

ومن الشخصيات الشهيرة الأخرى؛ "صوفي"، زوجة رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو"، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لشركة Universal Music "لوسيان جراينج" الذي نقل إلى المشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن "أولغا كوريلينكو"، اشتهرت بدورها في فيلم العميل السري "جيمس بوند"، كما ظهرت إلى جانب النجم الأمريكي "توم كروز" في فيلم "Oblivion".

والجدير ذكره أن الوباء أثر سلبًا على صناعة الأفلام في هوليوود وبولييود بشكل عام؛ فقد توقفت العديد من المشاريع، وعملية تصوير العديد من الأفلام البرامج التلفزيونية، حتى أن دور السينما أغلقت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الهند، والإمارات العربية المتحدة.

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