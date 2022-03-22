نجم تركي شهير يتبوّل على الديكور في موقع التصوير خلال العمل

يواجه قطاع المسلسلات التركية والأفلام الكثير من المشاكل والأحداث بين نجوم المسلسل وفرق العمل وغيرها من الأمور المثيرة للجدل.

وكشفت أحد المصادر الاخبارية التركية عن حدث مثير للجدل بطله نجم تركي من نجوم مسلسل شهير يتناول حقبة زمنية قديم، وتوقع الجمهور ان يكون المقصود هو مسلسل عزيز من بطولة مراد يلدريم

وصرّح مصدر قريب من موقع تصوير هذا العمل بأن النجم التركي البالغ من العمر 50 عاماً كان عليه الذهاب إلى دورة المياه خلال التصوير.

ولكنّه فضّل بأن يتبوّل على الديكور في موقع التصوير بدلاً من الذهاب إلى دورة المياه وعندما انتهى أكمل التصوير بشكل طبيعي وكأن شيء لم يحدث في تصرف شكل صدمة كبيرة للعاملين في موقع التصوير وزملاء النجم التركي

وقام طاقم العمل بأكمله بالتغطية على الموضوع كان الحادثة لم تحصل كما أن المنتج لم يقم بأي اجراء او ردة فعل وذلك بسبب خوفه الشديد على تعرض المسلسل لأي مشاكل تسبب توقفه

وتفاعل الجمهور ورواد السوشال ميديا مع الخبر مؤكدين أن المقصود هو النجم التركي هو أحمد ممتاز تايلان حيث أشار البعض بأن الفنان التركي أحمد ممتاز معروف عنه غروره الشديد وهو الذي يشارك في مسلسل يعود لحقبة زمنية قديمة ويبلغ من العمر 56 عامًا ويعتبر من أشهر نجوم تركيا

واعتبر البعض ان ما قام به الفنان التركي امر مرفوض وغير اخلاقي