نجم عالمي يتزوج حبيبته التونسية في المسجد.. شاهد الفيديو

عقد الفنان الإيفواري "ألفا بلوندي" قرانه على الإيطالية ذات الأصول التونسية "عليسة دراجي" ضمن زفاف اتخذ طابع إسلامي تقليدي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحفل زفاف النجم العالمي الذي عقد في باحة مسجد لاريفيرا غولف بعاصمة كوت ديفورا أبيدجان، ويظهر "ألفا بلوندي" مُرتديةً دشداشة خليجية وغترة وعغال، بينما ارتدت قفطان أبيض مُزيَّن بزخارف ذهبية.

وأقيم الحفل على الطريقة الإسلامية بحضور شخصيات عديدة معروفة من بينها وزيرة التضامن "مارياتو كونيه".

وتبادل الثنائي العهود ضمن مراسم زفاف سرية بحضور الأصدقاء والعائلة المقربين، حيث تألقت العروس مُرتدية فستان زفاف أبيض تقليدي، واختارت "ألفا" بدلة توسكيدو بيضاء أنيقة نسَّقها بقبعة بيج.







ويعتبر "ألفا بلوندي"، البالغ من العمر 67 عامًا، من أشهر الفنانين الأفارقة وعرف بأغاني الريغي، ومن أشهر أغانيه التي طالما أطربت الأجيال المتعاقبة "” Sweet Fanta Diallo، كما تحمل أغاينه رسائل ومواقف تدعو لإحترام الأديان المختلفة والتعايش فيما بين معتنقيها.

وينحدر "ألفا" من أسرة مختلطة لأم مسلمة وأب مسيحي، كما عُيِّن قبل الأمم المتحدة سنة 2005 سفيرا للسلام في كوت ديفوار.