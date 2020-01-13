نجم كوري يعلن استعداده بالزواج من فتاة غير مشهورة.. فهل حملها السبب؟!

أعلنت شركة الترفيه الكورية SM Entertainment أن عضو فرقة EXO "تشن" سيعلن الزواج قريبًا.

ونشرت الشركة بيانًا عبر حسابها الخاص، جاء فيه: "مرحبًا، هذه شركة SM Entertainment.. التقى تشن بشخص ثمين وسوف يتزوج. العروس ليست من الشخصيات المشهورة، وسوف يعقد حفل الزفاف بحضور أفراد العائلة فقط."

وأضاف: "لاحترام أراء عائلتهما، سوف يعقد حفل الزفاف وكل ما يتعلق به ضمن أجواء تتسم بالخصوصية؛ لذلك نطلب من المشجعين والمراسلين تفهم الأمر".

واختتم البيان: "سيواصل تشن العمل بجد كفنان".

من جهة أخرى، نشر النجم الكوري منشور، جاء فيه: " أنا أكتب هذا لأن لدي شيء لأخبر به جماهيرنا. لا أعرف كيف أبدأ الأمر، فأنا متوتر للغاية، وعلى الرغم من أن هذه الكلمات ليست كافية، إلا أنني أكتب هذه الرسالة لرغبتي في أن يكون جماهيرنا والذين قدموا لنا الكثير من الحب أول من يعلمً."

وتابع: "لدي حبيبة أوَّد إمضاء بقية حياتي معها، كنت قلقًا بشأن المواقف التي قد تنشأ نتيجة لهذا القرار، لكنني تحدثت مع الوكالة وأعضاء الفرقة؛ لأني رغبت إعلان الأخبار قبل ذلك بقليل على الأقل حتى لا أصدمكم بالأخبار المفاجئة."

وأضاف: "لم أستطع أن أفقد المزيد من الوقت للتفكير حول متى أو كيف يجب أن أعلن ذلك، لذلك حشدت شجاعتي... أشعر حقًا بالامتنان لتهنئة أعضاء فرقتي بعد سماع هذا الخبر، وأشكر معجبيني على رسائل الحب التي أرسلوها لي".

وأشار مصدر مقرب من النجم أن خطيبة "تشن" حامل، لكنهما لم يعلنا أي تفاصيل أخرى.