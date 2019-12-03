نيكول شوارزينغر برفقة حبيبها السابق لويس هاميلتون على السجادة الحمراء.. والأخير يزيّن إطلالته بـ "شبكة عروس"

لقد كان الثنائي الرومانسي "نيكول شوارزينغر" و"لويس هاميلتون" حديث وسائل التواصل الاجتماعي قبل انفصالهما عام 2015.

ومع ذلك استمتعت نيكول بلم شملها مع صديقها السابق لويس يوم أمس الاثنين على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز الأزياء البريطاني في قاعة ألبرت الملكية في لندن.

وظهرت نيكول متألقة وهي ترتدي فستان أسود طويل مزيّن بفتحات عدة من جهة الصدر والظهر والأكتاف كما أنه مطرّز بالترتر الأسود والشراشيب المتدلية من جهة الأكتاف ومن الأسفل.

وأكملت نيكول مظهرها الأنيق بإكسسوارات فضية كما صممت شعرها الأسود القصير الناعم بطريقة منسدلة، بالإضافة إلى انها نسّقت معه حذاء بلون مطابق للفستان.

وانضمت نيكول إلى المصمم الويلزي جوليان ماكدونالد بالإضافة إلى حبيبها السابق بطل العالم للفورمولا 1 لويس هاميلتون الذي ظهر ببلوزة وبنطال باللون الأسود نسّقهم مع بليزر معدني باللون الفضي، كما انه ارتدى أقراط وخاتم وقلادة فضية كأنها إكسسوارت عروس.

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