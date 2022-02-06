هل أنت وحيد في عيد الحب؟.. إليك قائمة بأفلام ننصحك بمشاهدتها

هناك الكثير من الأشخاص حول العالم الذين يحاولون الشعور بالسعادة من خلال ايجاد شريك الحياة المناسب لقضاء أجمل الاوقات معه، وهناك القسم الآخر الذين لا يرون أن الحب أفضل شيء في الوجود.

ومع اقتراب عيد الحب يبدو ان هناك العديد من الأشخاص العازبين الذين سيقضون يوم الحب في المنازل بمفردهم، ولذلك أعددنا قائمة بالأفلام المفضلة لكل شخص سيقضي هذه المناسبة وحيدًا:

1-I Hate Valentine’s Day

يدور الفيلم حول فتاة تدير محل زهور ولا ترتبط بأي رجل أكثر من خمسة أيام وذلك لتجنّب نفسها الشعور بالخذلان، ولكن بعد فترة تتعرّف على شخص جديد لتتغير قناعتها اتجاهه.

2-Frances Ha

هو فيلم متخصص للذين يشعرون بالوحدة ويدور احداثه حول فتاة في مقتبل العمر وحيدة وفي جعبتها الكثير من الأحلام والشغف فتجد الحياة تعرقلها باستمرار فكلما أوشكت على الانهيار والثبات تعود من جديد للوقوف.

3-Girls Trip

الفيلم يتحدث عن أربع صديقات منذ الصغر حتى الجامعة ثم يبتعدن عن بعضهم البعض بسبب مشاغل الحياة ليعودوا للقاء حيث يقررن السفر في رحلة.

4-The Women

تدور احداث الفيلم حول فتاة تعمل في تصميم الأزياء ولكنها تترك عملها للتفرّغ لزوجها وابنتها، حيث يقوم زوجها بعد ذلك بخيانتها.

وبالرغم من الصدمة التي تتلقاها إلا انها تستطيع الوقوف من جديد بفضل صديقاتها.

5-The Other Woman

هو فيلم يحكي قصة فتاة تحب شخص وترتبط فيه لتكتشف بعد ذلك أنه متزوج وتبتعد عنه وتقترب من زوجته وتصبحان صديقتان لتكتشفا الاثنتان أنه يخونهما مع فتاة ثالثة وهنا يقرران الانتقام.

6-John Tucker Must Die

يدور الفيلم حول فكرة الانتقام، عن شاب وسيم تحبه الفتيات وهو غير مهتم بمشاعرهن ويتسلى بهن ثم تقرر ثلاث فتيات الانتقام منه عن طريق تجنيد فتاة رابعة يقع في حبها فعلاً.

7-The First Wives Club

صديقتان مقرّبتان في الجامعة فقدن التواصل بين بعضهن البعض ليلتقوا في جنازة صديقتهما المشتركة التي انتحرت وخلال الحديث اكتشفن بان أزواجهن تركهن للارتباط بنساء اصغر منهن سناً لتبدأ رحلة الانتقام.