وسط التوترات مع العائلة المالكة.. ميغان ماركل تعود للعمل بمعنويات عالية

قامت دوقة ساسكس ميغان ماركل بزيارة مفاجئة لمركز المرأة في وسط المدينة في فانكوفر في كندا يوم امس الثلاثاء وذلك وسط التوترات مع العائلة المالكة عقب استقالتهما من منصبهما الملكي.

ونشر المركز الذي يوفّر الاحتياجات الأساسية والتغيير الإيجابي للنساء والأطفال صورة جماعية لميغان ماركل وهي محاطة بالنساء من المركز على موقعهم.

وكتبت الصفحة الرسمية للمركز عبر "فيس بوك" تعليقاً على الصورة: "انظروا برفقة من تناولنا الشاي اليوم! قامت دوقة ساسكس ميغان ماركل بزيارتنا اليوم لمناقشة القضايا التي تؤثر على النساء في المجتمع".

وظهرت دوقة ساسكس بإطلالة الكاجوال وهي ترتدي بنطال جينز مع بلوزة من الصوف الناعم باللون البيج كما نسّقت معه حذاء طويل باللون البني.

وتأتي زيارتها هذه بعد يوم من اجتماع زوجها الأمير هاري مع جدته الملكة إليزابيث ووالده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير ويليام وذلك لمناقشة قرار استقالتهما ومستقبلهما مع العائلة الملكية البريطانية إلا أن ميغان لم تشارك في الاجتماع السري معهم.

وبعد الاجتماع أصدرت الملكة بياناً تدعم فيه حفيدها الأمير هاري وزوجته في اتخاذهما هذا القرار فقالت: "رغم أننا كنا نفضل بقائهما أعضاء متفرغين في العائلة المالكة فإننا نحترم ونفهم رغبتهما أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة بينما أن يبقيا كجزءاً مهماً من عائلتي".

ومن الجدير ذكره أن ميغان وقعت صفقة في نهاية الأسبوع الماضي مع شركة ديزني ليتم استخدام صوتها في أحد الأفلام المقبلة.

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