وسط تفشي كورونا.. آريانا غراندي تعيش حب جديدة مع شاب غني

على الرغم أن النجمة الأمريكية "آريانا غراندي" كانت تمتلك الوقت الكافي لعيش قصة حب جديدة، إلّا أنها وجدت أن الوقت الأنسب لذلك هو وسط أحداث تفشي فايروس كورونا.

كشف موقع TMZ أن "آريانا غراندي" تعيش قصة حب جديدة مع وكيل العقارات الشهير "دالتون غوميز"، حيث يُقال أن علاقتهما بدأت منذ عدة شهور.



وعلى الرغم أن "غراندي" لم تؤكد الأخبار، إلّا أن علاقة الثنائي على ما يبدو جدية وتحديدًا بعدما شاركت النجمة مقاطع فيديو وصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لشاب برفقتها يُقال أنه "غوميز"، حيث يقضيان العزل الصحي معًا.

يذكر أن "أريانا" كانت على علاقة وجيزة بالنجم "ميكي فوستر"، كم كانت مخطوبة لمدقم البرامج الكوميدي "بيت ديفيدسون".

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