وسط توترات علاقته بأنجلينا جولي.. صديقة براد بيت الجديدة بإطلالة مشابهة لها وتنشر رسالة غريبة!

يُقال إن عارضة الأزياء الألمانية نيكول بوتورالسكي هي الصديقة المقرّبة من النجم براد بيت خلال الأشهر القليلة الماضية حيث شوهدا معاً في فرنسا بإجازة رومانسية.

ومع تصاعد التوترات في قضية الطلاق والحضانة بين براد بيت وزوجته السابقة أنجلينا واقتراب موعد المحكمة، نشرت نيكول صورةً مرفقة برسالة غامضة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وشاركت نيكول صورة تظهر فيه بإطلالة مطابقة تقريباً لأنجلينا جولي وهي ترتدي فستان ضيّق باللون البرتقالي وأسدلت شعرها الأشقر بنفس طريقة أنجلينا.

وقد علّقت على الصورة بقولها: "الأشخاص السعداء لا يكرهون"، واضافت ثلاث رموز تعبيرية على شكل قلب برتقالي فيما تعتبر هذه الرسالة لأنجلينا التي يُقال بأنها مستاءة مع اقتراب موعد المحكمة.

وانفصل براد بيت وأنجلينا جولي عام 2016 بعد عامين فقط من الزواج بعد أن بقوا مع بعضهم لأكثر من عقد كامل حيث أصبح لديهم 6 أطفال ما بين التبني والولادة.

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