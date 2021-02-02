وفاة النجم داستين دايموند عن عمر يناهز 44 عاماً.. وهذه أمنيته الاخيرة!

أكّد صديق النجم المقرّب لـ"داستن دايموند" وفاة الأخير عن عمر يناهز 44 عامًا بعد معركة مريرة ومعاناة مع سرطان الرئة في مرحلته الرابعة.

وصرّح صديق "داستن" المقرّب ويدعى "دان" عن الوفاة: "اعتقدنا أنه كان لديه خمسة أشهر أو من هذا القبيل، وكان يستعد للذهاب إلى دار العجزة اليوم، لقد كنت بجوار سريره ولم يقل أي شيء ولم يكن في وضع يسمح له بالتحدث فقد كان يجاهد لكي يتنفس بشكل سيء، لقد صدمنا جميعًا".

وأصدر المتحدّث باسم "داستين"، روجر بول، بيانًا جاء فيه: "داستين لم يتألم ولم يكن مضطر للبقاء تحت الآلام ولذلك نحن ممتنون"، وشارك إحدى الصور الأخيرة للنجم وهو على سرير المستشفى.

ويأتي خبر وفاته بعد ساعات فقط من الإعلان عن إصابته بمرض خطير ومميت، حيث قيل لنجم Saved By The Bell بأنه مصاب بمرض السرطان في مرحلته الرابعة في الشهر الماضي ولم يتبقَ له سوى بضعة أسابيع إلى عام أو عامين.

وكان "داستين" قد أخبر أصدقائه أن امنيته الأخيرة قبل وفاته كانت مقابلة "جاستين تشانسلور" عازف الجيتار البريطاني وزيارة معرض حرب النجوم في ديزني، لكنه توفي سريعًا قبل تحقيقها.

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