وفاة مؤسس مطعم Pink Taco "هاري مورتون" بشكل مفاجىء.. وحضور لافت لديمي مور في حفل التأبين

توفي مؤسس مطعم Pink Taco وهو مطعم مكسيكي وسلسلة شاحنات غذائية امتدت إلى لوس أنجلوس، "هاري مورتون" يوم أمس السبت بشكل مفاجىء.

واكتشف شقيقه ماثيو جثته في بيته صباح السبت في بيفرلي هيلز وقام بنداء الطوارىء ليتم إعلان وفاته إثر نوبة قلبية مفاجئة إذ كشفت الاختبارات الأولية بانه يعاني من مرض الشريان التاجي وتضخّم القلب.

وأقيمت له مراسم تذكارية بينما تواجدت عائلته والأصدقاء حيث شملت على الخدمة الخاصة والكلمات المؤثرة من الأفراد الذين حضروا.

وشوهد العديد من المشاهير الذين حضروا مراسم الجنازة والتشييع منهم: "لوري لوفلين، موسيمو جيانولي، وحبيبته السابقة ديمي مور، بالإضافة إلى ستيفن دورف"، كما حضر حفل التأبين المنتج جيمي إيفين.

وخلال وقت سابق أشاد ماثيو بشقيقه هاري الذي عانى من مرض القلب في منشور نشره عبر حسابه الخاص على انستغرام كما أعلن بأن العائلة تخطط لبدء مؤسسة لعلاج أمراض القلب، فكتب ماثيو: "فقدت يوم السبت شقيقي الكبير هاري هو ذلك الشخص النادر الذي يعني الكثير للناس"، وأضاف: "لقد فقدت أعز صديق لي في العالم هو والدي الثاني لقد فقدت الشخص الذي علمني كل شيء والشخص الذي وجّهني".

ويشار إلى أن هاري مورتون كان قد واعد العديد من نجمات هوليوود منهم ليندسي لوهان وبريتني سبيرز وجينيفر أنيستون بالإضافة إلى ديمي مور التي واعدت والده من قبله.

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