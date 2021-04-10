'Knives Out' يعيد جيمس بوند إلى الشاشة!

ومن المقرر أن يلعب كريغ دور البطولة في جزئين جديدين لفيلم الجريمة “Knives Out” (أخرجوا السكاكين) الذي سيعرض على منصة البث نتفليكس في صفقة بملايين من الدولارات.

وقالت نتفليكس إنها اشترت حقوق فيلمين سيجمعان كريغ بالمخرج ريان جونسون مرة أخرى.

وذكرت مجلتا فارايتي وديدلاين هوليوود أن نتفليكس دفعت ما بين 400 و450 مليون دولار لحقوق الفيلمين، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر صفقات بث الأفلام في التاريخ.

ورفضت نتفليكس التعليق على التفاصيل المالية للصفقة لكنها لفتت إلى أن بعض التقارير غير دقيقة.

ومن المتوقع أن يكون “نو تايم تو داي” (لا وقت للموت)، وهو الخامس والعشرون من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني 007، آخر ظهور لكريغ في سلسلة جيمس بوند بدور الجاسوس الشهير بعدما أدى الدور في أربعة أفلام سابقة.

ويمضي جيمس بوند في الفيلم الذي تأجل عرضه عدة مرات حتى الآن بسبب جائحة فايروس كورونا حياة تقاعد هانئة في جامايكا إلى أن يقصده صديقه القديم فيليكس ليتر العنصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي.آي.أي” طلبا للمساعدة.

أما في فيلم “Knives Out”، وهو فيلم بوليسي، فيلعب كريغ دور محقق خاص اسمه بينوا بلانك من جنوب الولايات المتحدة يسعى لكشف الحقيقة وراء مقتل مسن ثري غريب الأطوار يؤدي دوره الممثل الشهير كريستوفر بلامر.

وهذا العمل من إخراج ريان جونسون ومن بطولة كوكبة من النجوم من بينهم الممثلة جيمي لي كيرتس والممثل كريس إيفانز ودون جونسون وأنا دي أرماس وكريستوفر بلامر.

ويتطرق الفيلم في سياق الأحداث إلى جوانب أخرى على الساحة في الولايات المتحدة اليوم منها الهجرة وتمييز البيض.

وأنتج الفيلم الذي عرض عام 2019 بميزانية متواضعة بلغت 40 مليون دولار وحقق إيرادات في شباك التذاكر العالمي بلغت 311 مليون دولار.

ويشار إلى أن “Knives Out” يرجّح أن يكون قد استوحى فكرته من أعمال الكاتبة البوليسية البريطانية ذائعة الصيت أغاثا كريستي.

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