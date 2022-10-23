إسرائيل تغتال تامر كيلاني بتفجير دارجته في نابلس

أستشهد المناضل الفلسطيني تامر كيلاني بانفجار دراجته النارية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونعت الأحد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استشهاد كيلاني باعتباره أحد القادة في مجموعات " عرين الأسود " الفلسطينية المسلحة.

وأصدرت مجموعات " عرين الأسود " بيانا نعت فيه المقاتل تامر كيلاني، وقالت: "ننعى الشهيد تامر كيلاني الذي ارتقى بعملية اغتيال نفذها الاحتلال عن طريق وضع عبوة (تي إن تي) لاصقة...".

وتصدر اسم " عرين الأسود " وعناصرها مؤخرا على خلفية تنفيذ عمليات إطلاق النار ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى"، الشهيد البطل والأسير المحرر الرفيق المقاتل تامر كيلاني (أبو يامن) 33 عاما، من سكان حي جبل فطاير في نابلس، وهو متزوج وأب لطفلين، أحدهما يبلغ من العمر عاما ونصف، وبنته (5 شهور)..أحد قادة مجموعات عرين الأسود في مدينة نابلس، والذي ارتقى شهيدا فجر اليوم إثر عملية اغتيال جبانة بالبلدة القديمة بالمدينة".

وظهرت مجموعة " عرين الأسود " مطلع سبتمبر الماضي في نابلس عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.

الشهيد تامر كيلاني

الشهيد تامر كيلاني

الشهيد تامر كيلاني