إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل

أطلق مساء السبت من قطاع غزة المحاصر صاروخا سقط في منطقة غير مأهولة في جنوب إسرائيل، دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصاروخ لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيد إطلاق الصاروخ باستهداف موقعَي مراقبة يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية حماس شرق مدينة غزة .