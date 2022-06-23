عاجل : شاب يطلق النار على فتاة في جامعة أردنية والأمن يعلن وفاتها

أعلنت مديرة الأمن العام الأردنية أن شابًا أقدم على إطلاق النار باتجاه فتاة داخل إحدى الجامعات الأردنية الخاصة الواقعة شمالي العاصمة عمان وتبين لاحقًا بأنه تسبب في وفاتها.

وجاء في البيان الأولي لمديرية الأمن العام الأردني والذي تم نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "أقدم أحد الأشخاص قبل قليل على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، إذ نتج عن ذلك إصابتها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية متعلقة بجريمة إطلاق النار مثل اسم الجامعة أو سبب وقوع الجريمة أو اسم الضحية والجاني.

مقتل طالبة داخل جامعة خاصة في الأردن

بعد دقائق من تداول أنباء إطلاق النار على فتاة داخل إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة الأردنية عمان، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وفاة الفتاة متأثره باصابتها.