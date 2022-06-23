عاجل : شاب يطلق النار على فتاة في جامعة أردنية والأمن يعلن وفاتها

أعلنت مديرة الأمن العام الأردنية أن شابًا أقدم على إطلاق النار باتجاه فتاة داخل إحدى الجامعات الأردنية الخاصة الواقعة شمالي العاصمة عمان وتبين لاحقًا بأنه تسبب في وفاتها.
وجاء في البيان الأولي لمديرية الأمن العام الأردني والذي تم نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "أقدم أحد الأشخاص قبل قليل على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، إذ نتج عن ذلك إصابتها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".
ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية متعلقة بجريمة إطلاق النار مثل اسم الجامعة أو سبب وقوع الجريمة أو اسم الضحية والجاني.
مقتل طالبة داخل جامعة خاصة في الأردن
بعد دقائق من تداول أنباء إطلاق النار على فتاة داخل إحدى الجامعات الخاصة في العاصمة الأردنية عمان، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك وفاة الفتاة متأثره باصابتها.
وتلقى الشارع الأردني الأنباء المتعلقة بجريمة القتل التي وقعت داخل حرم إحدى الجامعات الخاصة بغضب عارم، حيث عبّر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من سهولة توفر السلاح لدى أشخاص غير مؤهلين على حمله.
وكشف عدد من المغردين على موقع التدوين "تويتر" بأن حادثة إطلاق النار وقعت في جامعة العلوم التطبيقة، وهو ما لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق منه حتى هذه اللحظة.
كما تناقل عدد من المغردين أنباء بأن الفتاة المتوفاة كانت طالبة في كلية الصيدلة بجامعة العلوم التطبيقية وبأن الشباب الجاني أطلق 6 رصاصات برأسها، وهو ما لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق منه حتى هذه اللحظة.
كما ذكر أحد المغردين بأن الجاني هو شقيقها لكن لم تتوفر معلومات مؤكدة حتى هذه اللحظة.
موقع البوابة سيوافيكم بالمزيد من التفاصيل فور ورودها من قبل مصادر أمنية موثوقة.
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