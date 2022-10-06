الاحتلال يعتقل 5 مرابطين من المسجد الأقصى

اعتقل الاحتلال الاسرائيلي 5 مرابطين ومصلين من باحات المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال فتاة - لم تعرف هويتها - من أمام باب الأسباط ، أحد أبواب المسجد الأقصى ، والمرابط نائل جبارين من أراضي الـ 48، والشاب صهيب حجازي من ساحات المسجد الأقصى.

وأضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت سيدتين أثناء خروجهما من المسجد، ونقلتهما الى احد مراكزها في المدينة.

وكان مئات المستوطنين، قد استباحوا، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، فيما فرضت سلطات الاحتلال حصارا على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في محيطهما، بذريعة الأعياد اليهودية.