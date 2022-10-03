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الرئيس الأمريكي: عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 10:36
رئيس الولايات المتّحدة الأمريكية جو بايدن
رئيس الولايات المتّحدة الأمريكية جو بايدن

كشف رئيس الولايات المتّحدة الأمريكية جو بايدن أنّ عن فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد خلال هذا الأسبوع.

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وأفاد الرئيس الأمريكي في بيان إن " الولايات المتحدة ستفرض هذا الأسبوع تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين. سنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحريّة".

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة "قلقة بشدّة إزاء التقارير الواردة عن استمرار العنف المتزايد ضدّ متظاهرين في إيران ، بما في ذلك ضدّ طلاب ونساء".

وتشهد مدن إيرانية منذ زهاء ثلاثة أسابيع، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

كلمات دالة:جو بايدنالرئيس الأمريكي جو بايدنايرانمهسا أميني

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