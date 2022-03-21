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السيسي يستقبل ابن زايد وبينيت

منشور 21 آذار / مارس 2022 - 05:51
ابن زايد في مصر 
ابن زايد في مصر 

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما التقى برئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت الذي قام بزيارة غير معلنة الى مصر 

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وتاتي زيارة ولي عهد ابو ظبي بعد يومين من استقبال رئيس النظام السوري بشار الاسد حيث يدعم البلدين عودة سورية الى الجامعة العربية 

ابن زايد في مصر 

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الرئيس السيسي كان في استقبال بن زايد لدى وصوله مطار شرم الشيخ. فيما قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وبن زايد عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأكد السيسي "حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات".

وكذلك حرص القاهرة على "تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة".

فيما أشاد بن زايد بـ"التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها".

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وجدد السيسي الإعراب عن "التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره"، وفق البيان المصري.

بينيت في مصر

وتتزامن زيارة ابن زايد لمصر مع إعلان قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء الإثنين، عن تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في العاصمة المصرية القاهرة حاليا، وأنه سيلتقي مع الرئيس السيسي.

وسبق وأن التقى السيسي وبينيت بشرم الشيخ في سبتمبر/أيلول 2021. وحتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية في القاهرة ولا أبو ظبي ولا تل أبيب بشأن احتمال عقد لقاء ثلاثي بينهم في مصر.

كلمات دالة:مصرالسيسيشرم الشيخالجامعة العربيةالجزائرسوريةبينيت

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