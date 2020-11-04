مهرجان أجيال السّينمائيّ في عامه الثّامن يقدّم 80 فيلمًا من 46 دولة

تعرض النسّخة المدمجة الأولى من نوعها لمهرجان أجيال السّينمائيّ في عامه الثامن - الذي تقدّمه مؤسّسة الدّوحة للأفلام- باقة مختارة من الأفلام الملهمة تضمّ 80 فيلمًا من 46 دولة، تسرد قصصًا شائقة عن المجتمع والإرادة والتصميم، مظهرة روح الشّباب والتّفاؤل الدّائم من خلال السينما.

,تستمر أيّام المهرجان لستة أيام تبدأ من 18 إلى 23 نوفمبر في نسخة معدّلة مطوّرة، تحافظ على جوهر مهرجان أجيال السّينمائيّ، وتعكس التزامه بتنمية المجتمع والشّباب، وذلك بفتح باب العالم الافتراضيّ على مصراعيه لتقديم معظم الأنشطة عبر الإنترنت في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم. سيقدم مهرجان أجيال السينمائي 2020 مزيجًا مبتكرًا يتخطّى حدود الإبداع ويمهّد لمسارات جديدة، من خلال عروض الأفلام الافتراضيّة وعروض برنامج حكّام أجيال، والجلسات الحواريّة التفاعليّة، وسينما السيارات الأولى من نوعها في لوسيل كجزء من تجربة متنوعة ومثرية لجميع الأعمار.

تواصل مؤسّسة الدّوحة للأفلام العمل عن كثب مع وزارة الصّحة العامة في دولة قطر، ولجنة الأزمات، لتقديم تجربة مهرجان آمنة من خلال الموازنة بين الفعاليات الافتراضيّة وفعاليّات الحضور الشخصي؛ وذلك التزامًا منها بالمبادئ التوجيهية الحكوميّة، وحفاظًا على صحة جميع المشاركين في مهرجان أجيال السينمائي بعدّها أولوية قصوى.

سيقدم حفل افتتاح مهرجان أجيال السينمائي هذا العام فيلم خورشيد للمخرج الإيراني مجيد مجيدي، الذي عُرض للمرة الأولى في الدورة الـ77 لـ"مهرجان فينيسيا السّينمائيّ الدوليّ" في وقت سابق من العام الجاري. ويسلط الفيلم الضوء على صمود الشّباب وإبداعهم، إذ يثبتون قدرتهم على قيادة التغيير المجتمعي الدّائم عند رعايتهم، ليكونوا مبتكرين عظماء وصنّاع حلول لتحديات المستقبل.

يشار إلى أن شراء تذاكر مهرجان أجيال السّينمائي في نسخته الثّامنة سيكون متاحًا عبر الإنترنت من اليوم الرابع من نوفمبر، وذلك على موقع مؤسّسة الدوحة للأفلام، الذي سيمكنكم أيضًا من الحصول على آخر المعلومات حول المهرجان، يمكن زيارة الرابط: www.dohafilminstitute.com/festival.

وقد أشادت فاطمة حسن الرميحي، مدير مهرجان أجيال والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام؛ بالدّور الذي يقدّمه الفنّ في هذا الوقت الصعب، وذلك في تصريح لها خلال المؤتمر الصحافي الرسمي لمهرجان أجيال السينمائي 2020، إذ قالت: "يتجاوز تأثير الفيلم والفنّ الحدود والقيود، وقد أصبحت قوته الفطرية للتواصل والإلهام الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. في مثل هذا الوقت من العام الماضي، لم يتوقع أحد منا أن يكون الوضع في العالم على ما هو عليه الآن. لكن الصّعاب تولّد الابتكارات. وفي مهرجان أجيال السينمائي 2020، وجدنا طرقًا جديدة ومبتكرة لاستخدام التكنولوجيا من أجل جمع الناس والاحتفال بقوة الفيلم في بيئة آمنة. ستكون النسخة الثامنة المعدلة من مهرجان أجيال السينمائي حدثًا مدمجًا من الفعاليات الافتراضية والفعلية، وستتضمن أنشطة مبتكرة لدولة قطر من خلال تقلدها مسؤولية صحة جميع المشاركين وسلامتهم"

وأضافت: " علّمتنا تحديات هذا العام دروساً مهمة في التّعاطف والإنسانية، والأهم من ذلك أنها أجبرتنا على التكيف مع واقعٍ جديدٍ متغير. ويشيد موضوع المهرجان لهذا العام "العرض يستمر" بهذا الحس السائد، ويحتفي بالمرونة التي برزت خلال هذا العام، ويعزّز قوة التّعبير الإبداعي في تصميمنا وقدرتنا على إيصال أصواتنا. كما يجسد الموضوع أيضًا قوة مهرجان أجيال السينمائي - الذي ثابر وتكيف واستمر في التقدم كحدث ثقافي بارز بتنسيق جديد ومبتكر."

"يقدم مهرجان أجيال السينمائي فرصة فريدة لتعزيز التّنوع والشمولية، والمشاركة، من أجل مستقبلنا. وفي هذا الوقت من عدم الاستقرار والتباعد الاجتماعي، يعدّ الاستمرار في تعزيز هذه الروابط المهمة والثقة بشبابنا أمرًا ضروريًا؛ للتغلب على التّحديات الراهنة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا."

الضيوف المميزون

سيوفر مهرجان أجيال السينمائي 2020 لحكام أجيال فرصة مميزة للتفاعل مع سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، صاحبة الرؤية العالمية للفنون والثقافة، حيث ستلهم سعادتها حكام أجيال بنهجها في ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة ثقافية عالمية رائدة بالإضافة إلى تأثير الفن والثقافة في التنمية الوطنية.

وستستضيف جلسات مهرجان أجيال السينمائي المميزة كل من كلاوديو جوبيتوسي، مؤسس مهرجان جيفوني السينمائي في إيطاليا ومديره، والممثل الهندي والإنساني كونال كابور، والممثل البوسني الشهير من المسلسل التلفزيوني فارغو غوران بودغان، والممثل الكوميدي الأمريكي زاك وودز.

معلومات عن برنامج 2020

يجمع مهرجان أجيال السينمائي بين صانعي الأفلام الحائزين على جوائز من جميع أنحاء العالم، ويواصل تسليط الضوء على الأصوات الملهمة ذات القوة الكامنة، لصناعة التغيير، وبناء الأجيال من خلال السينما. ويضم البرنامج المتنوع 22 فيلمًا طويلاً و 58 فيلمًا قصيرًا، بما في ذلك 31 فيلمًا لصانعي أفلام عرب، و 30 فيلمًا لصانعات أفلام سيّدات.

كما وسّع مهرجان أجيال السّينمائيّ 2020 نطاق وصول الجمهور على نحوٍ آمن عبر تمكين الجميع من مشاركة تجربة المهرجان، سواء من راحة منازلهم من خلال بث منصتنا الإلكترونية، أو من خلال سينما السيارات الجديدة والمميزة في لوسيل بالشراكة مع المجلس الوطني للسياحة.

الأفلام الحاصلة على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام

,تفخر المؤسسة بدعمها أربعةً وعشرين فيلماً ضمن برامج المهرجان، بما في ذلك المنح، والتمويل المشترك، وصندوق الأفلام القطري، والإرشاد الذي تقدمه ورشنا. وتشمل هذه الأفلام: 200 متر، صيف غير عادي، أرض جيفار، وجزائرهم، والهدية، وستاشر وغيرها.

العروض المتكاملة

تعود تجربة عروض أجيال المتكاملة بأربعة أفلام قصيرة وملهمة تدعمها مؤسسة الدوحة للأفلام من المواهب السينمائية الواعدة في قطر في السنة السادسة على التّوالي كإحدى العروض السينمائية الأكثر تفرداً في العالم، إذ سيتّم تقديم البرنامج بالتّعاون مع معهد دراسات الترجمة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، ويحتفل باليوم الدولي للأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة ويظهر قوة الفيلم كأداة متاحة للجميع تتجاوز القيود المادية.

صنع في قطر

يضم برنامج صنع في قطر 2020 من تقديم أوريدو، أفلامًا ملهمة لمواطنين قطريين صاعدين، ومقيمين يرون في قطر موطنًا لهم. إذ تجمع قائمة مؤلفة من 16 فيلماً أصواتاً من الجيل القادم من المبدعين القطريين الذين سيتردد صدى قصصهم المميزة على الجماهير في جميع أنحاء العالم.

سينما السيارات

بالشراكة مع المجلس الوطني للسياحة، ستقدم سينما السيارات الأولى من نوعها في لوسيل مفهوماً رائعاً ينقل الجماهير إلى تجربة الفيلم الجماعي للاستمتاع بها مع الحفاظ على مسافات اجتماعية آمنة، من خلال عروض أفلام الكلاسيكيات العائلية: مثل بامبي وهروب الدجاج وكرونيكلز أوف نارنيا - الأسد، والساحرة وخزانة الملابس وغيرها. ومن أبرز الفعاليات السنوية في المهرجان، فعالية السجادة الحمراء الخاصة بالأطفال التي ستحتفل في نسخة 2020 بمرور 70 عام على فيلم سندريلا الكلاسيكي الأكثر شهرة في عالم الرسوم المتحركة من ديزني.

عالم أجيال للإبداع

يعود من جديد عالم أجيال للإبداع بعدّه عرضًا متنوعًا يجمع بين السينما والفن والموسيقا في وجهة ثقافية شاملة لنقل الجماهير إلى أماكن جديدة وإلهام المجتمع وتوحيده. وهو برنامج حيوي للأنشطة الثقافية والإبداعية المتاحة عبر الإنترنت للمشاركين والجماهير. ويضم جيكدوم، أكبر حدث ثقافي فريد من نوعه في قطر، وجلسات أجيال الحوارية التي تضم روادًا في عالم السينما، والفن والتلفزيون والتكنولوجيا للقيام بنقاشات معمقة حول مواضيع مختلفة، إلى جانب إيقاعات أجيال الذي يسلط الضوء على المواهب الموسيقية في قطر من خلال مزيج من المبادرات عبر الإنترنت والحفلات الموسيقية.

يفخر مهرجان أجيال السينمائي 2020 باستضافة المُلَحِّنَة القطرية العالمية الشهيرة دانة الفردان، وبطلة الإنسانية الدولية آلاء المرابط من ليبيا، وذلك ضمن فعاليات جلسات أجيال الحوارية.

وبناءً على النجاح الذي حققته المعارض الثلاثة الماضية، سيقدم معرض أجيال هذا العام Outbreak (اندلاع) في معرض الحوش في مشيرب أعمالاً فنية تعكس الواقع الجديد لعالمنا الذي يواجه فترة من الغموض وعدم الاستقرار.

والجدير بالذكر أن الأعمال المختارة لفنانين محليين موهوبين تُكَرِّمُ عمال الخطوط الأمامية الشجعان وأبطال العصر الحديث الذين يضحون بأرواحهم من أجل سلامتنا.

الشركاء

تضم قائمة الشركاء الرسمية لمهرجان أجيال السنيمائي 2020: مؤسّسة الحي الثقافي كتارا– الشريك الثقافي، المجلس الوطني للسياحة – الشريك الرئيسي، نوفو سينما وأوريدو – شركاء استراتيجيون، مشيريب العقارية والديار القطرية– شركاء مميزين.

ومؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة غير ربحية، تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بصناعتها، إضافة إلى المشاركة في تطوير الصناعات الإبداعية. وتشمل منصات المؤسسة تمويل الأفلام المحلية والإقليمية والدولية وإنتاجها، وبرامج تبادل المهارات والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي ومهرجان قمرة. وتلتزم بدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك بدعم أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.