بالفيديو.. زعيم المافيا اللبنانية يهدد بقتل ضباط بالجيش وأبنائهم بعد مداهمة منزله !

تدوالت وسائل اعلام لبنانية تسجيلا صوتيا منسوبا الى رمزي زعيتر ، أحد أخطر المجرمين المطلوبين في البلاد، يعلن فيه أنه "رئيس المافيا في لبنان" ويتحدى "الدولة" الوقوف أمامه، وذلك على خلفية مداهمة الجيش لمنزله في بعلبك.

وقالت صحيفة "النهار" الجمعة، ان التسجيل المنسوب الى رمزي زعيتر المكنى "أبو فيصل"، يسلط الضوء على "التفلّت الأمني الحاصل في البقاع وعند عصابات تجارة المخدّرات والأسلحة".

واوضحت الصحيفة ان تصريحات زعيتر جاءت "على خلفية مداهمة الجيش لمنزله في حي الشراونة (في بعلبك بمحافظة البقاع شرقي البلاد) إضافة الى منزلي شخصين اخرين احدهما مطلوب بعشرات مذكرات التوقيف، منها تجارة مخدرات وقتل عسكريين وإطلاق نار.

وفي التسجيل الصوتي يقول رمزي زعيتر: "أنا أبو فيصل زعيتر رئيس المافيا في لبنان وأقوى رجل بتجارة المخدرات على وجه الأرض".

ويضيف: "كلنا تجار مخدرات، وأنا المموّل الرئيسي للمخدرات في لبنان ولتقف الدولة اللبنانية أمامي... لن نختبئ مثل غيرنا ولم أختبئ يوماً في حياتي".

وتابع قائلاً: "أنا تاجر مخدرات "على راس السطح"، وسنظل نتاجر بالمخدرات حتى الموت، وستظل بعلبك تعتاش من المخدرات".

واطلق زعيتر تهديدا صريحا ضد ضباط وقادة الجيش اللبناني وأبنائهم وعائلاتهم، وذكر ضابطا بعينه قائلا "سأؤدبه تأديبا لم ير مثله في حياته".

وذهب ابعد من ذلك بتهديده لاهالي بعلبك ومحيطها، وقال "لن تنعم بالأمن.. ويوميا سيكون هناك اطلاق نار واستهداف مصالح. لن اجعل الامن يستتب في بعلبك ما دمت حيا".

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