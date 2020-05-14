بن زايد: وصلنا إلى مشارف نتائج إيجابية بمكافحة كورونا

أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، ضرورة التحلي بالصبر في مواجهة "بلاء كورونا"، مطمئنا بالقول "إننا وصلنا إلى مشارف نتائج إيجابية، وسنخرج من هذه الأزمة"

وقال بن زايد خلال مشاركته في المحاضرة الرمضانية الثالثة لمجلس محمد بن زايد، تحت عنوان: "نقف معا.. استجابة الرعاية الصحية لـ كوفيد-19": "نشعر بالحزن حينما نرى دور العبادة لمختلف الأديان خالية من المصلين، وحينما نرى الأهل والأصدقاء والأحباب في حجر اختياري، فالعالم بات في سجن اختياري، لكننا وللمرة الأولى في تاريخ البشرية نرى أن الكرة الأرضية تتفق الآن على عدو واحد، ولهذا علينا أن نطمئن بأننا وصلنا إلى مشارف نتائج إيجابية، وسنخرج من هذه الأزمة".

وأشار إلى أن العالم يمر بتجربة لم يشهدها في تاريخه الحديث، ولم يكن يتوقعها من حيث حجم تأثير هذا التحدي وسرعته، موضحا أن الدول التي لم تكن مستعدة، من حيث بناء المؤسسات والأنظمة الصحية، وتعزيز كفاءة الكوادر والكفاءات البشرية، كانت صدمتها قوية جدا.

وأكد بن زايد أن الإمارات بذلت واستثمرت الكثير في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، لكن جهود الكوادر البشرية صنعت الفارق الذي جعل الدولة بهذا المستوى من الكفاءة في التعامل مع تحدي فيروس كورونا.