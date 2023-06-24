تعزيزات أمنية في موسكو ومداهمة مقر "فاغنر" في بطرسبورغ (فيديوهات)

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إعلانًا بفرض إجراءات مكافحة الإرهاب في مدينة موسكو ومحيطها، على خلفية دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" للعصيان المسلح.

وناشدت وزارة الدفاع الروسية أعضاء مجموعة "فاغنر" عدم الانخراط في مغامرات المؤسس الإجرامية والتواصل فورًا مع الأجهزة الأمنية، مع تعهدها بضمان سلامتهم.

مداهمة مقر فاغنر في سانت بطرسبورغ

ووفقًا لتقارير صحيفة "فونتانكا"، قامت السلطات الأمنية الروسية بمداهمة مقر المجموعة العسكرية الخاصة "فاغنر" في مدينة سانت بطرسبرج، بناءً على دعوة مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين للانخراط في العصيان المسلح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت عملية الإحاطة بالمباني المرتبطة ببريغوجين قرب جسر بلاغوفيشينسكي في المدينة.

عربات مدرعة ودبابات في محيط مبنى "الدفاع الروسية" في روستوف

كما تم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "تيليغرام" تظهر تجمع العربات المدرعة والدبابات في محيط مبنى فرع وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف، جنوب غرب روسيا.

ووفقًا للمصادر، فإن أشخاصًا غير معروفين يرتدون زيًا عسكريًا متموهًا قاموا بتطويق المقرات العسكرية والأمنية في المنطقة، بما في ذلك المنطقة العسكرية الجنوبية والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية ومبنى إدارة المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استجابة الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية لدعوة العصيان المسلح التي أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"، حيث ادعى أن قواته تعرضت لقصف من قبل الجيش الروسي، على الرغم من نفي الجيش الروسي لهذه الادعاءات.

بناءً على ذلك، قامت الأجهزة الأمنية الفيدرالية الروسية برفع قضية جنائية ضد يفغيني بريغوجين بتهمة "الدعوة للتمرد على السلطة"، وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في موسكو وبعض المناطق الجنوبية في البلاد للتصدي لأي تهديدات أمنية ناتجة عن هذه الدعوة للعصيان المسلح.