تعليق الدبلوماسية الأمريكية بأفغانستان ونقلها إلى قطر

علقت الولايات المتّحدة وجودها الدبلوماسي في أفغانستان ونقلت عمليات سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى "المناخ الأمني الضبابي والوضع السياسي" في البلد الذي تسيطر عليه حركة طالبان الإسلامية المتشدّدة.

وقال بلينكن للصحافيين بعيد إعلان البنتاغون إنجاز انسحابه من أفغانستان إنّه “اعتباراً من اليوم، علّقنا وجودنا الدبلوماسي في كابول ونقلنا عملياتنا إلى الدوحة”، مشيراً إلى أنّه سيتمّ إخطار الكونغرس بهذا القرار.

وتعهد بلينكن بأن تعمل إدارة الرئيس جو بايدن “دون هوادة” لمساعدة الأمريكيين والأفغان وآخرين على مغادرة أفغانستان إذا أرادوا.

وقال بايدن، متحدثا في وزارة الخارجية بعد إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان، إن هناك أقل من 200 أمريكي يُعتقد بأنهم لا يزالون موجودين في ذلك البلد.